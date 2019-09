Colgó la sotana: en plena misa, un cura de San Juan dejó los hábitos por amor

Nelson Cuello era sacerdote de la comunidad sanjuanina de Valle Fértil hasta hace pocas horas, momento en el que sorprendió a los vecinos con su decisión de "colgar la sotana". El ahora ex cura dio su última misa el pasado domingo en la Parroquia de San Agustín, cuando hizo su más sincera confesión: "No estoy dispuesto a asumir una doble vida”.

Esas fueron sus palabras para describir sus sensaciones y anunciar que dejaba los hábitos por amor. Claro que desde el Arzobispado sólo confirmaron que la razón por la que dejó de ser cura fue por "motivos personales". Es por eso que el protagonista no quiso ocultar el verdadero motivo de su decisión.

"Anoche celebré la misa acompañado del padre Rodrigo y del padre José que me acompañaron en este proceso. Fue largo y complicado con muchas cosas a tener en cuenta. Después de dialogar durante varios meses con el obispo, ya estaba hablado con él, de que fuera hasta el 15 de septiembre", contó Cuello en la local Radio del Valle. Y agregó: "Es una decisión que tenía que tomar para poder descubrir y buscar la felicidad también. Eso quise transmitir a la comunidad cuando terminamos la misa porque yo siempre prediqué en honor a la verdad y a la honestidad y en virtud de eso ser sincero con la comunidad y con quienes me acompañaron en este tiempo. No estoy dispuesto a asumir una doble vida o a caretearla como dicen los jóvenes. Puede ser confuso y doloroso para muchas personas pero yo estoy bien y estoy feliz de haber dado este paso".

También sostuvo que el hecho de dejar los hábitos se dio luego de “un proceso largo y complicado”, al tiempo que, según manifestó, tuvo charlas durante varios meses con el obispo Jorge Lozano. "Ayer -por el domingo- les decía después de la misa, como un consejo de amigo ya no como cura, pienso que hay que ocuparse mucho de proyectarse en la vida y buscar la felicidad. No ocuparse de la vida del otro que eso nos quita el tiempo. Si nos ocupamos de la vida del otro es para ayudarlo en su caminar y en su paso", relató el ex sacerdote que se ordenó en septiembre de 2010 junto al Padre Jose Cardozo, uno de sus amigos con quien conversó también esta medida y tuvo un acompañamiento.

En tanto, el Arzobispado envió un comunicado en el que expresa: “El Arzobispo de San Juan de Cuyo Monseñor Jorge Lozano informa a la comunidad en general y en especial a la feligresía católica, que el Padre Nelson Cuello, Párroco en la Parroquia San Agustín y Nuestra Señora del Rosario, del Departamento Valle Fértil, ha solicitado dejar el Ministerio Sacerdotal fundado en razones personales. Esta decisión que se adopta ahora, se ha conversado en varias ocasiones en los últimos meses".