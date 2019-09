Verano hot: alquilar en la Costa, hasta un 40% más caro

Dicen que con ese incremento se buscará "no ganar sino no perder tanto". Pronostican una temporada de 6 puntos. Los valores que se manejan como referencia

El presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata, Miguel Angel Donsini, advirtió hoy que el aumento del valor de los alquileres que se espera para las vacaciones de verano rondará entre un 30 y 40%, y aclaró que con ese incremento se intenta "no ganar sino no perder dinero".



"El aumento de alquileres en la Costa bonaerense estará por debajo de la inflación para la temporada de verano y rondará entre el 30% y el 40%”, que puede bajar o subir, porque es un aproximado. Lo que tomamos de referencia fueron las paritarias, no la inflación", indicó Donsini en declaraciones a la prensa.



Agregó que desde el Colegio entienden "que es baja la rentabilidad que se recibirá pero decimos que en el caso de los alquileres, cuando se alquila un poco más barato no se pierde dinero si no que se deja de ganar”, resaltó.



En este sentido, expresó que no hay precios fijados, sino recomendados: “Alquilar un departamento de un ambiente para la primera quincena de enero, en Mar del Plata, costará $17.550, un 2 ambientes $22.750 y 3 ambientes, 27.300 pesos”, confirmó, y aclaró que los valores para el mes de diciembre y marzo serán un 20% menos.



"Los valores son interesantes, sabemos que las características de las vacaciones han cambiado, que lo máximo son 15 días o una semana", dijo y apuntó: “No hay que pensar en ganar mucho, sino en tener una renta baja pero segura y que tengamos ocupados”.



En tanto, ponderó la ayuda que significa para el sector que ya algunas personas no veraneen en el exterior ni en países limítrofes.



"Esperamos también gente de Mendoza y Tucumán, pero se espera una temporada de 6 puntos, hay que brindar muchos servicios dentro de las unidades, el WiFi es algo tan importante como lo demás, son todas cosas que hay que ir agregando y vamos preparándonos”, resumió Donsini.