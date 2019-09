Sabrina Ameghino, un culto al trabajo y el amor por el deporte

Con 39 años, la ensenadense no piensa en el retiro. “Seguiré haciendo lo que me gusta hasta que el cuerpo me diga basta”

sabrina ameghino con la medalla dorada obtenida en lima en la sede del club náutico ensenada / demian alday

Por: Adrián D'Amelio



adamelio@eldia.com No se rasga las vestiduras. Sigue siendo la misma. Humilde y sencilla. Sabrina Ameghino no cambia, aunque en Lima se convirtió en la primera mujer de nuestro país en coronarse campeona Panamericana de canotaje, un premio más que merecido para esta verdadera luchadora del deporte. Después de dos meses y medio de gira por el mundo, que insumieron concentraciones, entrenamientos, los Juegos Panamericano de Lima 2019 y el Campeonato Mundial de Canotaje de Hzedeg (Hungría), Sabrina se tomó un par de días de vacaciones -tuvo la fiesta de 15 años su hija: Vera- para retomar el trabajo diario en la Escuelita de Canotaje de Ensenada, que funciona en el club Náutico, a orillas del Arroyo Doña Flora. “Estoy con un sabor agridulce porque el hecho de haber conseguido la medalla dorada (K1 200 metros) y la de bronce (K4 500 metros) en Lima significaron otro hito más en mi carrera deportiva; pero después chocamos con la realidad del Mundial, donde no pudimos obtener ninguna de las plazas femeninas para nuestro país, que otorgaba este último certamen para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020; aunque siempre quedan esas ganas por mejorar y superarse”, dijo la ensenadense. Sabrina Ameghino tendrá otra chance de clasificar a los Juegos de Tokio 2020, en Chile En lo que respecta a la obtención de la presea dorada en Lima 2019, Sabrina resaltó que “tiene un significado muy especial, ya que esta medalla encierra gran parte del trabajo que vengo realizando desde hace más de 20 años. Por eso la emoción que me invadió en la premiación. En ese instante se me cruzó como en una película toda mi carrera deportiva”. Durante el diálogo que mantuvo con este medio, Sabrina Ameghino siguió dándole indicaciones a sus alumnos de la Escuelita de Canotaje; mientras que al ser consultada sobre la posibilidad de estar en Tokio 2020, la destacada deportista ensenadense respondió que “no es un sueño, más que nada son ganas, ya que el sueño de una participación olímpica lo cumplí en Río de Janeiro 2019”. Más adelante, la palista ensenadense agregó “que es algo lógico que me gustaría estar en Tokio, pero participar bien y no ir porque ir. No hacer una cancha y nada más, sino dando lo mejor posible, pero para eso soy consciente que falta trabajo y mejorar mucho en lo que respecta al resto de las competidoras sobre todo aquellas que se encuentran en el más alto nivel del canotaje mundial”. En el mes de mayo del año que viene tanto Sabrina como el resto del seleccionado argentino de canotaje tendrá la última chance de poder acceder a alguna plaza para los Juegos de Tokio, cuando intervenga en el torneo Preolímpico que tendrá lugar en Chile, “Vamos a ir con todas las expectativas y esperanzas. Si nos toca clasificar bien y sino tendré que replantear mi trabajo, bajar las cargas y después poner sobre la mesa todo lo hecho hasta aquí y hacer un balance con respecto al futuro”, recalcó Ameghino sentada en el borde del arroyo. Sabrina Ameghino tiene 39 años y más de 20 en el deporte de alto rendimiento. Como habitualmente se dice “no es un piba”, pero sigue entrenándose todo los días en el río con frío o con calor. ¿Cuál es el secreto? “A mi me encanta lo que hago, sino hubiese dejado hace mucho tiempo. Disfrutó entrenar y sobre todo trabajar con los chicos. En algún momento se me cruzó por la cabeza que tenía los días contados en el canotaje, pero sigo dándole para adelante, porque esto es parte de mi vida. Pero la idea es hasta donde puedo llegar y cual es mi límite. Eso si cuando el cuerpo me diga basta será el punto final para mi carrera”, cerró Ameghino.

