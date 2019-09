El Central autorizaría la compra de divisas para la adquisición de viviendas

Así lo informaron referentes del sector inmobiliario tras una reunión con funcionarios del Ministerio de Hacienda. La autoridad monetaria redactaría la medida esta semana

Referentes del sector inmobiliario y funcionarios del Ministerio de Hacienda, acordaron una flexibilización de los controles de cambios anunciados por el Gobierno, para permitir la adquisición de dólares destinados a operaciones inmobiliarias que no superen los 146 mil dólares.

Así lo confirmó ayer Armando Pepe, titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, quien aseguró que el Poder Ejecutivo autorizaría la compra de dólares a quienes escrituren propiedades de hasta 220.000 UVA, que equivalen a u$s 146.000.

“Ese puede ser el número y no implica una cifra brutal, porque no todo el que va a comprar necesita la totalidad del importe. Por ahí tiene u$s 60.000 y necesita cambiar pesos por u$s 40.000”, ejemplificó ayer Pepe.

Por su parte, Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), dijo que la nueva disposición oficial sería publicada en el Boletín Oficial el viernes, o el lunes de la semana que viene con los nuevos topes.

“Ahora estamos cruzando informes con AFIP, el Banco Central y el ministerio de Hacienda que son necesarios para la redacción de esa medida. Tenemos esperanzas en que saldrá entre viernes y lunes. El mercado necesita ser reactivado. Unas 100.000 familias dependen de esta actividad”, dijo el dirigente.

El 1 de septiembre, a pocas semanas de haber perdido en las PASO, el Gobierno decretó una restricción a la compra de moneda extranjera, limitando la compra a personas físicas a 10.000 dólares por mes. En cambio no estableció restricciones para el retiro de dólares de cuentas ni sobre viajes al exterior.

“La novedad del cepo la tuvimos el domingo 1 de septiembre. El martes o miércoles de esa semana realizamos una reunión con todas las entidades del sector y al día siguiente nos recibió Guido Sandleris, presidente del Banco Central, con muy buena manera: sin la soberbia habitual del Gobierno nacional”, destacó Armando Pepe.

Alcanzará la medida para reactivar el mercado? En el sector son algo escépticos, ya que el mercado inmobiliario se encuentra en uno de sus peores años y se estima que la cantidad de escrituras firmadas este año en la ciudad de Buenos Aries estará cerca de 30.000, por debajo de 2001 y de los peores años del cepo cambiario.

Según algunos representantes del sector, las restricciones a la compra de dólares significan un freno aún mayor a la actividad pero también reconocen que gran parte de las operaciones inmobiliarias que hoy se concretan corresponden a personas que ya tienen los dólares disponibles.

“Las restricciones complican aún más una situación que ya era compleja y la cantidad de transacción debería caer. La cantidad de transacciones del último trimestre de 2019 va a ser más baja que en el cepo anterior y eso es porque los precios no se ajustan. No faltan compradores, lo que faltan son compradores a estos precios”, dijo Santiago Magnin, titular de la inmobiliaria del mismo nombre.

En la provincia de Buenos Aires el panorama, el panorama tampoco es alentador. La compraventa de propiedades durante julio sumó un total 6771, lo que marcó una disminución de 28,6 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior, en el que se habían registrado 9481, según estadísticas del Colegio de Escribanos bonaerenses.

En cuanto a la cantidad de hipotecas, en julio se registraron 477 especto al mismo mes del año 2018, lo que representa una disminución de 69,5por ciento con respecto al mismo mes de 2018, donde se registraron 1566 hipotecas.

6.671 Son las escrituras de compraventa de propiedades registradas en julio en la provincia de Buenos Aires según el Colegio de Escribanos de esa provincia. Esto significó una caída de 28,6% con respecto a Julio del año anterior, que sumó 9.481 escrituras