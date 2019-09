Una noche su fiel amiga le salvó la vida y hoy mueve cielo y tierra para encontrarla

Una perra callejera, que dormía en la puerta de la subcomisaría de Arana, es la responsable de que Verónica Guanciarrosa esté con vida. Hace más de una semana que "Marta" desapareció y ella no se resigna a que no aparezca

Una noche del mes de junio, hace cuatro años, Verónica Guanciarrosa estaba sola en la subcomisaría de Arana cuando una persona golpeó la puerta para ingresar. Una vez adentro, el sujeto rápidamente dejó en claro sus intenciones: se lanzó sobre ella, presuntamente con intenciones de robarle el arma reglamentaria, y comenzó a golpearla. En medio del forcejeo, el agresor le asesta un puntazo provocándole una herida leve. Con la poca fuerza que le quedaba y casi desvanecida, Verónica sólo alcanza ver cómo aquella perra de la calle, a la que todos los días la llamaba para que comiera haciendo sonar el recipiente con una cuchara, y que por su contextura comía acostada, entraba con furia a la seccional y comenzaba a morder al atacante.

Fue "Marta", como la bautizarían luego, y los otros perros que estaban en la puerta de la dependencia los que pusieron en fuga al violento. "Si no fuera por ella, hoy yo no estaría hablando con vos", cuenta hoy Verónica, conmovida porque Marta hace más de una semana desapareció, nadie la volvió a ver ni supo de ella.

"Estoy desesperada, cómo no la voy a buscar si fue ella la que me salvó la vida", cuenta emocionada, tratando de no recordar aquel hecho pero sí a su salvadora. Verónica ya no presta servicio en Arana, pero allí quedaron sus ex compañeros y Marta, que desde que le salvó la vida "se convirtió en una más de la subcomisaría. Hasta le compraron un colchoncito para que durmiera adentro, más cómoda".

Precisamente el ataque que sufrió hizo que Verónica fuera trasladada, y aunque pasó por distintas dependencias y funciones, no se olvida de quienes eran sus compañeros y de su amiga fiel.

"Me avisa una compañera que el sábado 7 de septiembre fue la última vez que la vieron. Como todos los días, dormía adentro y cuando amanecía pedía que le abrieran la puerta para ir afuera. Eso fue lo que pasó y desapareció", repasa. Desde entonces, principalmente a través de las redes sociales, lanzó una campaña para tratar de dar con Marta, a la que quiso llevarse a su casa pero no pudo "porque no tengo verde y ella es muy grandota".

"Sé que toda la subcomisaría la estuvo buscando y dos amigas mías que viven por Parque Sicardi también salieron a ver si la encontraban, pero hasta el momento no tenemos ninguna novedad", señala, con la esperanza de poder encontrarla pero la desazón de no tener ninguna noticia de dónde puede estar.

Si bien de manera formal no hay ninguna denuncia, sí los vecinos cuentan que hay una camioneta que carga a los perros de la calle y se los lleva para la zona de Ruta 11. Verónica averiguó si tal vez por esa zona pudiera estar, pero la respuesta fue negativa. "Quiero creer que alguna persona mayor o sola la pudo entrar y la está cuidando", se esperanza, mientras recuerda que "hace dos meses fue la última vez que la vi" y lamenta que se la hubiera roto el teléfono celular "porque ahí tenía fotos con ella".

"Soy muy perrera, mis compañeros me cargan porque ando con alimento encima y cuando veo un perro que está en la calle y se lo ve hambriento le doy de comer", cuenta con alegría, y orgullosa asegura que "a veces gasto en una bolsa de comida para los perros y no en un jean".

Si bien aquella situación extrema le hizo estrechar aún más el lazo de cariño con Marta, para Verónica no es bueno el recuerdo. Incluso hay cosas que se las contaron sus compañeros de entonces, porque ella estaba en shock. "Me dijeron que cuando entraron me vieron sentada en el suelo y apoyada contra la pared, con Marta sentada sobre mis piernas y no dejando que nadie se acercara. Al que se arrimaba le mostraba los dientes como para morderlo. Sólo se fue de mi lado cuando una compañera le dio una galletita. Es que la comida la puede", dice con un sonrisa, la misma con la que trata de recordar a esa amiga especial que un día nada menos le salvó la vida, de la que no se olvida y por eso lanzó esta búsqueda para tratar de encontrarla.