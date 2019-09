La Plata: liberaron al hombre que dejó ciega a golpes a su mujer

Un hombre condenado a 8 años de prisión por haber dejado ciega a golpes a su mujer en el año 2011 fue liberado hoy al cumplir su condena pese a que no realizó un curso de violencia de género que preveía la sentencia, informó el Servicio Penitenciario Bonaerense.



Carlos Ariel Goncharuk fue liberado de la Unidad 34 de Melchor Romero con una tobillera electrónica y una restricción de un radio de 100 kilómetros para no acercarse al domicilio donde vive su ex mujer Susana Gómez junto a los hijos de ambos.



La liberación fue ordenada por el Tribunal de Casación Penal bonaerense. Goncharuk fue condenado a 8 años de prisión por los golpes que dejaron ciega a Gómez, quien antes de ese hecho había denunciado al hombre 13 veces por violencia.



El fallo condenatorio preveía que el hombre debía realizar un curso de violencia de género pero nunca lo cumplió por lo que semanas atrás el juez de Ejecución Penal platense, José Villafañe, resolvió que no sea liberado hasta que cumpla con ese requisito, pesar de haber cumplido los 8 años preso el 14 de septiembre último.



El juez de Familia interviniente, Hugo Rondina, resolvió días atrás, ante la eventualidad que el hombre fuera liberado otorgar "un perímetro en 100 kilometros de distancia" a la mujer y sus hijos, radio que resulta ser más amplio que los 700 metros lineales que se establecen como mínimo para la aplicación de Tobilleras Duales".



También dispuso se le entregue un dispositivo rastreador a Gómez, a quien deberá brindarse custodia.