Ledesma: "perdimos todos las pelotas en los contactos"

Ledesma lamenta el primer mal tiempo de los Pumas y se queja del árbitro

El entrenador argentino de rugby Mario Ledesma lamentó el primer mal tiempo de los Pumas en el partido del debut mundialista contra Francia, que terminó con la derrota por 23-21 y se quejó también de la actuación del arbitro.

"No hicimos nada en la primera parte: defendimos mal, no atacamos bien, perdimos todos las pelotas en los contactos", analizó el técnico tras el partido.

"La segunda parte fue muy buena. Creamos muchas oportunidades, anotamos, pero fallamos dos penales y tres en la primera parte. Todo se reduce a eso", añadió.

Ledesma se mostró muy crítico con la actuación del árbitro, el australiano Angus Gardner. "Es una vergüenza que nos piten como a un país chico".

Y recordó en dos acciones al final del partido en las que los franceses pudieron ser sancionados con penales: "En la primera acción, Picamoles toma la pelota dos o tres metros en offside. El árbitro de linea se lo dice al principal, pero éste no le escuchó".

"Y en la última jugada, el placador no se aparta y nuestro número nueve no puede tomar la pelota. Y era un penal fácil para nuestro pateador", concluyó.

En cambio, el capitán de los Pumas Pablo Matera no quiso valorar la actuación de Gardner y admitió que "no se puede ganar sólo jugando bien un tiempo".

"Al inicio Francia no hizo demasiado, pero aprovecharon sus oportunidades y anotaron puntos en cada oportunidad. Después es muy difícil remontar", añadió.