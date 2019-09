Lacunza viaja a EE UU para definir el último desembolso con el FMI

Son 5.400 millones de dólares. El Gobierno remarcó que cumplió con lo acordado con el organismo crediticio internacional y busca evitar que los fondos lleguen después de las elecciones. Reuniones con bancos

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, se reunirá entre mañana y el miércoles con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, en búsqueda de definir cuándo llegará al país el desembolso de 5.400 millones de dólares comprometidos con el organismo multilateral de crédito.

Lacunza partió anoche hacia los Estados Unidos, donde participará de la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ocasión en la que busca asegurar la renovación de los préstamos de estos organismos el año próximo, informaron fuentes oficiales.

El ministro de Hacienda viaja a Washington con tres señales claras para los organismos internacionales de crédito: el superávit de 73.000 millones de pesos de las cuentas del Estado en agosto, la decisión del Banco Central de dejar atrás el equilibrio en la Base Monetaria, por lo menos por septiembre y octubre, y aumentarla 2 por ciento, y el envío al Congreso el proyecto para “reperfilar” los pagos de la deuda emitida bajo legislación local.

En este marco, Lacunza se reunirá entre mañana martes y miércoles con David Lipton, director gerente suplente del Fondo, además de Alejandro Werner, director para el Hemisferio Occidental, y Roberto Cardarelli, el especialista en Argentina.

Lacunza ha subrayado que Argentina cumplió con el equilibrio fiscal y monetario comprometido con el FMI y eso habilita este nuevo desembolso. Sin embargo, no se sabe si el organismo lo hará en el transcurso de este mes, o esperará a las elecciones del 27 de octubre para tener una mayor precisión sobre cómo continuará la relación con el país.

En esa línea, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró que el Gobierno cumplió con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y “merece” que el organismo “también cumpla” y disponga antes de fin de año el desembolso del tramo de U$S 5.400 millones pendiente.

“La Argentina ha cumplido con lo que ha acordado con el Fondo y en consecuencia merece que también ese organismo multilateral cumpla con lo acordado”, dijo Frigerio.

En una entrevista publicada ayer por un diario de Mar del Plata, ciudad que visitó pocas horas antes de la presencia el sábado del presidente Mauricio Macri, el titular de la cartera de Interior se mostró confiado en que el país cuente con esa partida “antes de fin de año, que es cuando más hacen faltan”.

Mientras, el economista Fausto Spotorno relativizó el carácter “urgente” que algunos le dan a la llegada de ese desembolso porque “el problema estará el año próximo, cuando debamos pagar US$ 20.000 millones”.

“Si el dinero del Fondo llega, pero llega después (de las elecciones) no es tan grave, porque las mayores necesidades fiscales del Gobierno son en diciembre” cuando debe pagar aguinaldo y bonos que vencen en ese mes.

“El tema más grave es el año que viene cuando debe enfrentar vencimientos por US$ 20.000 millones en el primer cuatrimestre, pero todo eso irá a reestructuración”, dijo Spotorno a una radio porteña.

con los bancos

El titular de Hacienda viaja acompañado por el secretario de Finanzas, Santiago Bausili y el secretario de Política Económica, Sebastián Katz.

Justamente Bausilli será el encargado mañana de tomar contacto con representantes de bancos internacionales y fondos de inversión para sondear la posibilidad de reprogramar, también, los vencimientos de varios títulos de deuda, pero que están emitidos bajo legislación extranjera.

Los bancos ya hicieron llegar una serie de propuestas para la renegociación de esta deuda, donde el Gobierno busca reducir los pagos entre 2020 y 2023 inclusive.

La defensa de Lagarde

La crisis de Argentina sería mucho peor si el Fondo Monetario Internacional (FMI) no hubiera intervenido con su gigantesco programa de crédito, dijo días atrás a la AFP en una entrevista la directora saliente de la entidad.

“¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos estado ahí? si no hubiéramos hecho nada? Creo que hubiera sido mucho peor. Para mí no hay dudas al respecto”, dijo Lagarde, que ahora se apresta a presidir el Banco Central Europeo (BCE).

El año pasado el FMI otorgó un auxilio récord de 57.000 millones de dólares a Argentina a tres años, después de que el gobierno de Mauricio Macri acudió a la entidad tras una estampida cambiaria que depreció agudamente la moneda.

Lagarde dijo lamentaba que el inmenso crédito no hubiera podido sofocar la inflación del país, que según las proyecciones del Gobierno cerrará 2019 en 53 por ciento, y según consultoras, unos puntos más.

