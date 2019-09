En medio del robo a su almacén sacó del local a empujones a un ladrón armado

La dueña del polirubro de 19 y 464, situado frente a un colegio, terminó con golpes en la cabeza. Ya sufrió varios robos

La sangría del delito en la zona norte de la Ciudad no se detiene y sigue sumando episodios de violencia sin distinción de días, horario ni lugar. En este nuevo caso, cuando más brillaba el sol y en una zona de alto tránsito, frente a un colegio, se produjo un asalto en un polirubro en City Bell donde una mujer terminó con golpes y cortes en la cabeza tras enfrentar al ladrón.

Sandra, la dueña del comercio se sentió aliviada de que en el momento del atraco “no había chicos”, en el local.

“Habitualmente, siendo un día de semana, suele haber alumnos del colegio que vienen a comprar” alimentos y útiles.

El hecho ocurrió a las 11.15, según contó la dueña del comercio en inmediaciones de 19 y 464.

Según recordó Sandra, “ya cuando lo vi entrar, con una gorra y tapándose parte de la cara, siendo que no hacía frío, sospeché”.

No obstante, dijo que “me sorprendí cuando sacó el arma y me amenazó. Me dijo andate para el fondo”.

En un video registrado por la cámara de seguridad del comercio, puede verse al ladrón actuando con velocidad y violencia.

La víctima aseguró que “nunca pensé en resistirme, si lo pensaba no actuaba de esa manera”. Se refirió a la segunda etapa de la secuencia del ataque, donde se la ve reaccionar frente a la agresión del joven ladrón.

“Si bien llegó a agarrar dinero de la caja, seguimos forcejeando. Me pegó varios golpes, pero de la bronca, ya que no es la primera vez que me roban, lo eché a la fuerza”.

En las imágenes se observa esa lucha, mientras el ladrón sostiene un arma de fuego con una de sus manos.

La mujer contó además que “llamé al 911, vino la policía y aún sigo esperando a los peritos porque quedó tirado un cargador del arma. Parecería ser de aire comprimido”.

Por otro lado, luego de que varios vecinos vieran las imágenes, afirmó que “varios vecinos me aseguran que el sospechoso es alguien que vive cerca de acá y está acusado de otros robos. Esperemos que actúe la policía”.

La semana pasada, el terror también se presentó en City Bell. Era martes por la noche y Viviana Rollero salía de su casa con destino a lo de su suegra.

Solo pudo andar unos 50 metros cuando subió a la calle 11, entre 478 y 479, con su Peugeot 308. Otros dos vehículos le cerraron el paso y uno de los siete ladrones que formaban la banda se colocó al volante de su auto y otro subió atrás.

Los casos, como el de Sandra o Rollero, parecen multiplicarse en una amplia zona, hacia el norte del distrito.

La inquietud en varias localidades movilizó a diversas asambleas vecinales.

A la vez, el foro de seguridad, con sede en Villa Elisa, reunió a representantes de varios de esos espacios en un encuentro donde se reclamó por el refuerzo del patrullaje preventivo en esas localidades.

A la vez, se exigió más intensidad de los controles que se realizan en los retenes de vehículos que funcionan en accesos principales, como el Camino Centenario, la calle 11, la 520 y la 44.

En el vecindario sospechan que el ladrón vive a pocas cuadras del comercio