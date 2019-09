En Gonnet, más de mil alumnos se ponen en la piel de los grandes y debaten como si fuera la ONU

Arrancó la cuarta edición del simulacro en el que chicos de los años superiores de colegios secundarios representan a países y abordan sobre diversas problemáticas

Cerca de 1.200 estudiantes de escuelas secundarias dieron inicio hoy a la cuarta edición del "Modelo Intercolegial de la ONU", una iniciativa en la que se meten en los problemas y situaciones que viven los países y los representan en charlas, simulando los distintos órganos que son parte de Naciones Unidas.

En coincidencia con el desarrollo de la Asamblea General en Nueva York, la República de los Niños es la sede de este proyecto en el que los chicos, un poco jugando y otro poco en serio, abordan temáticas propias de naciones que, como ellos admiten, tal vez ni siquieran conocen.

"Es un simulacro en donde chicos de colegios secundarios representan a diplomáticos de los países que les tocan. Además hay distintos órganos, como la Asamblea General, y a los chichos les damos un país y deben representar la postura del país en relación a un tópico de ese órgano", cuenta Florencia Fontana, una de las organizadoras.

En total son cerca de 40 los colegios de La Plata y alrededores que participan, ya que también se inscribieron de Florencio Varela y Quilmes, por lo que son unos 1.200 estudiantes de entre 15 y 18 años que asisten a 4º, 5º y 6º año del secundario los que son partes de esta iniciativa que comenzó hoy en el predio de Gonnet y culminará el viernes.

"Los chicos se interesan muchísimo. Es el cuarto año que lo hacemos, empezamos con 500 estudiantes y ya casi triplicamos. Incluso tuvimos que cerrar las inscripciones porque las instalaciones nos quedaban chicas", admitió Fontana.

"La idea es que los chicos puedan conocer desde otro lado todos estos temas que en el colegio a lo mejor los ven o no", agregó.

Para abordar estas jornadas, los chicos reciben una capacitación y dentro de los países que le asignan a cada escuela ellos pueden elegir a cuál representar y de qué manera. Como el caso de Daniela, a cuya escuela le tocó representar a Israel, Cuba y la India: "Yo elegí ser embajadora de Israel. Los temarios nos los dan los organizadores, pero el rol que cumplimos lo define cada alumnos".

Consultada sobre cómo veía esta experiencia, dijo que "en primer lugar aprendés sobre otro país del que no conocés o no conocés tanto. El tema principal de este modelo es salir de tus propios zapatos y abrir la cabeza a otras cuestiones que tal vez en tu día a día no te interesan o no tendrías la oportunidad de ponerte a investigar".

"Aplicás mucho el tema del respeto, la tolerancia, el hablar en público, la sociabilidad, conocer gente nueva y todo aprendiendo. Salís del esquema educativo rutinario y estamos aprendiendo jugando y conociendo gente", completó.