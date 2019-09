De usurpadores a “martilleros”: sigue la venta por Facebook de lotes tomados

Cientos de vecinos de barrios (otrora) tranquilos se encuentran “conviviendo” con los ocupantes ilegales. Dicen que “hay gente violenta” que, además, comercializa las tierras. Sienten “desprotección” de las autoridades

En numerosas zonas de la periferia de la Ciudad no cesan de aumentar los casos de usurpaciones. Ya se actúa, aseguraron desde estudios de abogados y en ámbitos judiciales, con un grado de organización que incluye la tenencia de planos y de datos dominiales. Lo cual, advirtieron, implicaría importantes niveles de connivencia con actores de distintos estamentos estatales.

“Es un fenómeno que crece exponencialmente. Ya es moneda corriente que al presentarse un oficial de la Justicia en un lote usurpado, el ocupante le diga que lo compró por Facebook”, contó a este diario una experimentada abogada platense, quien actualmente tiene “listas para sentencia” cuatro “acciones de reivindicación” (por parte de sus legítimos dueños) de terrenos ocupados. “Y esa es la media de casos anuales, cuatro o cinco, lo cual es muchísimo”, subrayó.

Entre 25.000 y 50.000 pesos promedio son los valores a los que se ofrecen terrenos en distintas localidades de la Ciudad, con fotos de dudosa autenticidad y acompañadas de escasas referencias. Incluso es muy común que se acepte “auto a cambio o como parte de pago”.

Lo cierto es que vecinos y vecinas de muchos barrios otrora tranquilos están, hoy por hoy, pasándola muy mal. Y todos los que conversaron con este medio hicieron hincapié en que sienten una “desprotección total”, tanto por parte de las “autoridades municipales como de la Policía”.

Melchor Romero es una de las localidades más afectadas. No son pocas las familias vecinas de la zona de 525 entre 173 y 174 y alrededores que, luego de haber ingresado en el programa Procrear y de realizar un gran esfuerzo -resaltaron-, hoy se encuentran ante una situación de “inseguridad muy importante, pues se trata, en muchos casos, de gente armada con la cual no se puede dialogar. Hicimos la denuncia ante la Justicia, pero no avanza. Y la Policía nos dice que no está facultada para proceder al desalojo sin una orden judicial”. Una suerte de cuento del huevo y la gallina, aunque sin una gota de gracia.

Los vecinos de ese sector de la Ciudad están movilizados. La denuncia la hicieron en la UFI Nº 6. También se contactaron varias veces con la directora del Hospital Alejandro Korn, ya que los lotes quedan detrás del predio del centro de salud. Pero, de acuerdo a lo que pudo averiguar EL DIA en la cartera sanitaria bonaerense, los terrenos “ya no pertenecen a Salud. En su momento se los cedió a Desarrollo Social”. Comenzó entonces a implementarse un plan de autoconstrucción de viviendas que quedó a mitad de camino. Y los usurpadores tomaron ese predio.

La zona de la discordia está comprendida entre las calles 525, 526, 173 y 177. Allí, hace dos años, cuando había “varias viviendas terminadas y otras en camino”, la iniciativa fue frenada.

El programa contemplaba 200 hogares para familias socialmente vulnerables y víctimas de violencia de género.

“Esto es un vale todo”

“El jueves previo a las PASO hubo una ocupación muy importante de la zona delimitada por las calles 119, 121, 602 y 604. Algunos venden lotes por las redes sociales a 30 mil pesos. Y en ciertos casos aceptan un auto o camioneta a cambio”, describió un vecino que vive a tres cuadras de ese predio de ocho manzanas.

El modus operandi es muy similar -sino igual- al que describen en otras zonas. Al igual que las consecuencias. “Este era un barrio tranquilo; era”, enfatizó el vecino que, desde ya, mantuvo su nombre en reserva porque “se trata de gente muy pesada”, puntualizó.

Luego de aseverar que “desde aquel día hasta hoy no hubo un solo operativo de desalojo, la cantidad de gente fue creciendo. Actualmente debe haber unas 150 familias”, estimó.

Dijo que la inmensa mayoría de las viviendas son “precarias”, aunque las hay de material. Y añadió que “cada fin de semana, desde el sábado a la noche hasta el lunes a la madrugada, se adueñan del barrio. Fiestas, música, cortan las calles, ponen puestos donde venden muchísimo alcohol, organizan torneos de fútbol, y dos por tres terminan a los tiros”, relató, para afirmar que “el Municipio no hace nada. Hemos llamado al 143 de atención al vecino y nos dicen que no cuentan con personal”.

Asimismo, en el barrio no comprenden porqué “en otros sitios hubo operativos de desalojo y acá, nada de nada”.

En ese sentido hablan de “punteros políticos a los que nadie molesta o hasta son cubiertos”.

Además afirmaron que los dueños son “una señora que vive en la capital federal y su hijo, un médico platense”, que ya habrían realizado las denuncias correspondientes y aportado toda la documentación.

Cuando en mayo de este año se denunciaron dos casos de usurpación en Berisso, las familias propietarias de los terrenos mostraron una y otra vez las escrituras. ¿No es suficiente? La abogada consultada explicó cómo actúa la Justicia y dijo que el acto reivindicativo es el camino para resolver estas cuestiones.

“La Justicia penal actúa si el ocupante del lote reclamado no tiene absolutamente nada en sus manos. Ahora bien, en caso de que tenga un boleto de compraventa, aunque sea firmado por una parte, o un título apócrifo, el juez o jueza penal se inhibe y las actuaciones pasan al fuero civil y comercial, donde están los instrumentos para definir quién tiene el título real”, explicó, para indicar que “esas acciones, que se denominan reivindicativas, han crecido muchísimo. Hoy por hoy, el estudio lleva entre 4 y 5 por año. Es un montón”, graficó.

Y remató diciendo que “es común que al agente judicial que se acerca para identificar al ocupante de un lote le respondan que compraron por Facebook, o a un puntero, o bien mencionan un apellido equis. Suele ser gente del barrio”.