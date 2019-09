El oficial que baleó a su ex novia, atacó a su familia para “lastimar” a la mujer

| Publicado en Edición Impresa

Max Josué Godoy (27) estuvo ayer ante el fiscal Álvaro Garganta, pero ya no como policía en un procedimiento cualquiera, sino como acusado de balear a su ex pareja y la madre y la hermanita de ella, en un raid de furia que pudo terminar con varios femicidios. Hizo uso de su derecho a no declarar y, por sugerencia de la defensa, guardó silencio. Seguirá preso por la “tentativa de homicidio” de Sabrina Belmonte (26), “calificado por su condición de ex pareja y por mediar violencia de género, agravado por la utilización de un arma de fuego”.

También lo procesaron por el ataque a la madre de la chica, Maira González (49), y a una hija menor de ésta, de 12 años. Por estos incidentes le imputaron “tentativa de homicidio calificado por el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantuvo una relación en los términos del inciso 1°, agravado por la utilización de un arma de fuego en concurso real con lesiones leves agravadas por la utilización de un arma de fuego”.

Fue Sabrina quien declaró que su ex pareja había herido a su madre para “lastimar sus sentimientos”, ya que ella “siempre le hizo saber que su madre era lo más importante” en su vida, figura en el pedido de detención que planteó el fiscal Garganta. El artículo 80 inciso 12° del Código Penal agrava la situación de quien mata “con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1° (pareja)”.

Garganta dio por acreditado que a las 20 del domingo pasado un efectivo de la Unidad Táctica Operativa de Infantería (UTOI) de La Matanza, “ex pareja de Sabrina Bamonte -sobre quién ya ejercía violencia de género-, se hizo presente en su domicilio de 72 entre 2 y 3”, y tras mantener una discusión con ella en la calle, “luego de que ésta se retiró a su domicilio y cuando aún se encontraba en el pasillo de ingreso del edificio”, él extrajo una pistola 9 mm con la que hizo “numerosos disparos” hacia el cuerpo de la chica “con intenciones de causarle la muerte”. Los tiros la hirieron “en la mano derecha y en el muslo de la pierna derecha, no logrando su finalidad homicida por razones ajenas a su voluntad”, argumentó el fiscal.

También dio por cierto Garganta que el mismo hombre, “luego de materializar los hechos antes narrados, y con el propósito de causarle sufrimiento a su ex pareja”, fue al domicilio de su ex suegra, en 83 entre 12 y 12 bis, y, “una vez atendido, al divisar la presencia de ésta última en el interior del domicilio, extrajo el arma de fuego tipo pistola calibre 9 mm, y le efectuó varios disparos con intenciones de causarle la muerte, impactándole uno de ellos en la región clavicular derecha y otro en el muslo de la pierna derecha, no logrando su cometido por razones ajenas a su voluntad, impactando un tercer proyectil en la pierna izquierda de la niña” de 12 años, “provocándole lesiones leves”.

Garganta consideró, además, “la circunstancia de que esos múltiples disparos fueron realizados por un miembro de las fuerzas de seguridad, parte de un ‘agrupamiento comando’, especializado en las respuestas tácticas rápidas, situación que apuntala desde esa experticia la finalidad homicida de los disparos”.