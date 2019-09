El Pata Medina seguirá preso: el juez prorrogó la prisión preventiva

ANTICIPO.- El ex secretario de la Uocra La Plata está detenido en el penal Federal de Ezeiza desde 2017 en la causa que se investiga al ex sindicalista por asociación ilícita y lavado de activos

El detenido ex secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, seguirá detenido y procesado con prisión preventiva. La medida la adoptó el juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien lleva adelante la causa donde se lo investiga por ser responsable de los delitos de “asociación ilícita”, en calidad de “jefe u organizador”, “lavado de dinero” y “extorsión”.

El abogado de Medina, César Albarracín, habló con EL DIA y detalló que "la resolución del juez estará sometida a conocimiento de la Cámara Federal y nosotros nos vamos a oponer a que se convalide la prisión preventiva y demostrar que los dos años que insumió el proceso fueron necesarios y utilizados para avanzar en la investigación".

"Acá no hay ninguna medida relevante en la investigación desde hace un año por parte del juez Armella por lo que esta prórroga no tiene ninguna razón de ser. Más allá de que consideramos que es un proceso de prisión preventiva fue ilegítima desde el primer momento que respondió a presiones políticas, en la causa no hubo avances sino que las primeras hipótesis de fueron desmoronando y hoy está preso sin ningún justificativo", explicó Albarracín.

TEXTO EN DESARROLLO