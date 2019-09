Jimena Barón repudió una presentación "muy machista" de su show

Fue durante una presentación en Villa Carlos Plaz, donde el conductor del evento dijo: "¿Quién quiere ver el culo de Jimena Barón?"

Jimena Barón participó el sábado pasado de un evento en la ciudad de Villa Carlos Paz, en Córdoba, y la presentación a cargo del conductor antes de que ella saliera al escenario causó cientos de comentarios negativos.

En detalle, el cordobés Andrés Manzur dijo: "¿Quién quiere ver el culo de Jimena Barón? Ella lo va a mostrar sin ningún problema te lo digo. Ella hace alarde...". Y agregó, a pesar de que su compañero le marcó "¿yo escuché mal?", "Vos fijate cuando canté un tema que se da vuelta enseguida y la gente va a delirar".

Este jueves, en tanto, la artista decidió hablar debido a la repercusión y en un video expresó: "Hay un conductor de una radio que me presentó de una manera muy machista. No está bien que a mí me presenten cómo a un culo".

"No está bien que el arengue hacia el público sea si tienen ganas de verme el ojete o no. Si presentan culos que presenten los culos de todos, de los chicos que tocaron después también, y los de antes también", subrayó.

Y cerró: "Me sorprende estar en el 2019 y que sea un tema el culo de una mina. Mostrar una personalidad sexy, y sexual si se quiere. Me aburre, me parece un tema antiguo. Es una libertad física, es un baile, un vestuario, una personalidad, y es algo mío en todo caso. A respetar porque es mi cuerpo".