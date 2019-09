La Plata se suma a la movida mundial por el cambio climático: marcha en Plaza Malvinas

Cientos de miles de jóvenes de más de 160 países se movilizan hoy en el marco de la tercera Huelga Mundial del Clima promovida por la organización ambientalista "Fridays for Future" para exigir a los gobernantes medidas urgentes contra la crisis climática, y en Argentina las marchas serán en unas 30 ciudades, una de ellas La Plata. La convocatoria para nuestra región es a las 15:30 en la plaza Islas Malvinas, de 19 y 51, según informaron a este diario y se viralizó en las redes sociales.



Se trata de la tercera Movilización Mundial por la Crisis Climática gestada, como las previas, por la decisión de la adolescente sueca Greta Thunberg de sentarse cada viernes en las afueras del Parlamento de Estocolmo reclamando medidas contra la crisis climática que dio lugar al movimiento Fridays For Future.



Esa acción que comenzó de manera individual movilizó el pasado viernes a más de 4 millones de jóvenes encolumnados detrás de la protesta de Greta en Nueva York en más de 270 países, en la víspera de la Cumbre de la Juventud sobre el Clima en la sede de Naciones Unidas que se realizó en la misma ciudad estadounidense.



En Argentina, impulsados por las organizaciones Alianza por el Clima, Jóvenes por el ClimaArgentina y Fridays for Future, se prevén más de 30 puntos de concentración en todas las provincias, y la marcha principal se realizará en la ciudad de Buenos Aires a las 16 desde Plaza de Mayo hacia el Congreso.



Frente al edificio del Congreso se desarrollará el acto principal a las 17.15 en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos.



La jornada también contará con la palabra de pueblos originarios, comunidad científica, trabajadores y estudiantes, además de intervenciones artísticas, talleres, música y degustación de comida vegana.



Al igual que en movilizaciones anteriores, los organizadores invitan "a todos los espacios participantes y personas autoconvocadas a ser parte de este evento en forma pacífica".



Las movilizaciones se desarrollan hoy en muchas ciudades, entre las cuales Roma, donde más de 200.000 jóvenes marcharon para alertar sobre la situación ambiental y exigir respuestas políticas que alivien los problemas derivados de la crisis climática, además de otros cientos de miles en más de 150 metrópolis italianas.



De acuerdo a Gianfranco Mascia, de Friday For Future, más de un millón de personas participaron de las marchas en toda Italia, incluyendo también más de 50 mil en Florencia y 80 mil en Nápoli, aseguró a la cadena televisiva Rai.