Vecinos de Arana preocupados por el sobrevuelo de drones durante la noche

| Publicado en Edición Impresa

Se sabe; cuando no son propios y se los ve sobrevolar de noche un territorio que no merecería ninguna atención en particular, los drones meten miedo.

Esto viene pasando en los últimos días en un sector de Arana en el que también se ven merodear autos que no son de la zona. Para sumar más preocupación, por estas horas hubo un robo en una casa. ¿Estos incidentes están conectados? Convencidos de que sí, los vecinos piden que se refuerce la seguridad en el lugar y se investiguen los datos que aportan.

Según dijeron en un contacto que tuvieron con este diario, los drones habrían sobrevolado por 137 y 602, donde se extiende el terreno del Campo del Sindicato de Empleados de Comercio.

Esto ya pasó en junio y EL DIA lo reflejó oportunamente porque por entonces habían allanado propiedades vinculadas con la llamada “banda del drone”, pero los vecinos denunciaron que los aparatos volvieron a rondar esas calles por las noches, entre las 23 y la medianoche.

“A las 4 de la mañana vinos dos autos estacionados cerca y entraron a robar en un casa”, aseguró un vecino, dando cuenta de que uno es de “color rojo o bordó fuerte, y el otro un poco más largo, sin luces trasceras”.

A principios de abril pasado un grupo de personas se congregó en la ruta 2, a la altura del kilómetro 44.5, para manifestarse a causa de un problema muy particular -relacionado a la inseguridad- que padecían desde hacía un tiempo. Los testimonios recogidos en aquella marcha en El Peligro hablaban de cuatro drones que “sobrevuelan por la noche el barrio, entre las 22 y la medianoche”. Luego de cada vuelo, una casa era asaltada por una banda.

Semanas más tarde la Policía hizo siete allanamientos en Florencio Varela y Berazategui, secuestrando, entre otras cosas, 6 bicicletas por un valor de 300 mil pesos, 200 mil pesos en efectivo, relojes importados y cadenas de oro.

En el marco de esta causa están detenidos cuatro personas, entre ellos una ex policía, su pareja y su suegro.