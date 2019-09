Huracán mereció más pero no pasó del empate contra Atlético Tucumán

Huracán y Atlético Tucumán empataron hoy 0-0 en Parque de los Patricios en un partido de la octava fecha de la Superliga, en el que el local mereció más e incluso le anularon un gol lícito.

El árbitro Ariel Penel, de floja actuación, le anuló un gol lícito a Huracán a los 32 minutos del primer tiempo, a instancias del asistente Alejandro Schellener, por una supuesta posición adelantada de Juan Garro.

El equipo dirigido por Néstor Apuzzo, quien debutó como local en su noveno interinato en el club, mereció la victoria pero se la privaron el gol anulado en el primer tiempo, el palo, el arquero Alejandro Sánchez y la mala puntería.

El "Decano" tucumano empató por primera vez en la Superliga, donde suma siete unidades, y aunque cortó una serie de dos derrotas en fila mostró nuevamente una floja versión.

El equipo de Ricardo Zielinski es el que tiene menos goles en el campeonato, suma apenas tres (uno de ellos en contra) y todos convertidos en Tucumán, ya que de visitante tiene todos los casilleros vacíos.

En una calurosa tarde en el estadio Tomás Adolfo Ducó, la primera jugada de peligro del partido fue a los 14 minutos con un cabezazo de Fernando Coniglio que el arquero Alejandro Sánchez pudo sacar con los pies.

Luego, el globo, que marcó el ritmo del encuentro ante un apático rival, tuvo un renate cruzado de Garro que se fue apenas al lado del palo derecho de Sánchez.

A los 32 minutos, el árbitro Ariel Penel le anuló un gol lícito al local a instancias del asistente Alejandro Schellener por una supuesta posición adelantada de Juan Garro, quien había convertido de cabeza en el segundo palo luego de un córner que había bajado Fernando Coniglio.

El conjunto tucumano nunca pudo poner en marcha su plan de aguantar y salir de contraataque ya que fueron pocas las veces que los delanteros entraron en juego.

El equipo del "Ruso" Zielinski, quien curiosamente fue aplaudido por la platea local en lo que se entendió como un guiño ante la posible situación que pueda ocupar el banco local en algún momento, ni siquiera mostró la habitual solidez defensiva ya que por momentos fue superado por el dueño de casa.

En el segundo tiempo se repitió el guión y a los 6 minutos se lo perdió Briasco para el "Globo" adentro del área.

La más clara fue a los 18 minutos, con el tiro libre de “Droopy” Gómez que pegó en el palo derecho de Sánchez.

Sobre el final, la visita tuvo el gol con un tiro libre de Luciano Monzón que sacó Antony Silva, quien le había cometido la falta tras salir con la pelota en la mano afuera del área en una insólita reacción, tras pensar que el árbitro había cobrado a favor.

El local se fue aplaudido por el esfuerzo, mientras que la terna arbitral fue la que se fue repudiada por el público "quemero".

Síntesis

Huracán: Antony Silva; Gonzalo Bettini, Saúl Salcedo, Lucas Merolla y César Ibáñez; Mauro Bogado y Mariano Bareiro; Juan Garro, Rodrigo Gómez, Norberto Briasco; y Fernando Coniglio. DT: Néstor Apuzzo.

Atlético Tucumán: Alejandro Sánchez; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Yonathan Cabral y Luciano Monzón; Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Federico Bravo y Ariel Rojas; Augusto Lotti y Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski.

Árbitro: Ariel Penel

Cancha: Huracán

Cambios: en el segundo tiempo, 10m. Leandro Díaz por Lotti (AT); 15m. Gonzalo Castellani por Rojas (AT) y Andrés Chávez por Coniglio (H); 28m. Rodrigo Cabral por Garro (H); 31m. Lucas Melano por Bravo (AT); 39m. Nicolás Cordero por Briasco (H).

Amonestados: Bareiro, Merolla, Chávez, Silva (H); Monzón, Cabral, Erbes (AT).