Goleada despiadada: Flamengo le ganó 56-0 al Greminho por el torneo femenino carioca

El plantel femenino de Flamengo no tuvo piedad con su par de Greminho, al que vapuleó con un histórico marcador: 56 a 0.

El cotejo se disputó en el marco de la tercera fecha del grupo E del Campeonato Carioca Femenino. Según señalan los medios brasileños, se trata del resultado más abultado de la historia del torneo.

HISTÓRICO! Em jogo perfeito, as #MeninasDaGávea fazem 56 a 0 no Greminho e aplicam a maior goleada da história do Campeonato Carioca Feminino. ISSO AQUI É FLAMENGO! #CRF pic.twitter.com/QOWa8ItliJ