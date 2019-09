Otra derrota que deja a la luz la fragilidad de un equipo sin rumbo

Un penal en contra derrumbó sus chances. Desde lo táctico no tuvo reacción, con individualidades por el piso. El ciclo quedó en jaque

La imegen del final: jugadores con la cabeza gacha luego de una actuación pobrísima del equipo. Hoy por hoy Estudiantes no tiene rumbo / C. Santoro

Por MARTÍN CABRERA

La bocanada de aire que Estudiantes había tomado la semana pasada contra Patronato le duró eso, una semana. Porque ayer Arsenal le dio un cachetazo tan fuerte que le hizo perder todo lo que usado para inflar su

pecho. Perdió 3-0, resultado doloroso por donde se lo mire. Pero más doloroso fue su rendimiento: sin ideas, apático y con un técnico que empezó a caminar por la cornisa.

El Pincha dio varios pasos atrás en su partido de ayer. Es verdad que otra vez le faltaron sus dos mejores jugadores (Ángel González y Matías Pellegrini), pero el rendimiento colectivo fue por demás preocupante. Todas sus líneas fallaron: la defensa nunca dio seguridad, en el medio tuvo una lentitud exasperante y en ofensiva no mostró ideas para convertir un gol. Fue un combo letal que terminó con una caída que llenó de dudas el presente. Y mucho más su futuro.

A Estudiantes lo despertaron con esta goleada. Los tres puntos del sábado pasado hacían vislumbrar otro recorrido en la Superliga y Copa Argentina. Pero no, el nivel sigue siendo bajo (como hace 7 días, pese a ganar) y a la vista de todos no parece tener una solución a corto plazo. El equipo pelea el descenso y lo peleará por un tiempo más. Deberían entenderlo todos para dejar de subestimar partidos como el de ayer.

La tarde no había comenzado tan mal para el Pincha en Sarandí, que en los primeros 10 minutos manejó la pelota y tuvo una chance de gol: un remate desde afuera del área de Gastón Fernández que salvó Gagliardo con una gran estirada.

Pero la película cambió de comedia a drama en pocos minutos. En la primera llegada de Arsenal se produjo el penal de Jonatan Schunke. Jesús Soraire llevó la pelota por la derecha de la defensa. Lo persiguieron Facundo Mura e Iván Gómez, pero ambos se distrajeron y lo dejaron girar y encarar. Pase al medio para Kaproff, que remató al arco. La pelota pegó en la mano de Schunke, otra vez como contra Banfield. Penal y gol de Gastón Álvarez Suárez, que le rompió el arco a Andújar.

Ese penal acabó con las frágiles ilusiones de Estudiantes. Ese gol pareció derrumbar un edificio de naipes. Porque fue muy notorio el cambio: las dudas se empezaron a multiplicar dentro del campo, pero principalmente de mitad de cancha para atrás. No tuvo retorno.

Por eso no sorprendió que a los 32 minutos el local se pusiese 2-0, en su segundo remate al arco. Esta vez los protagonistas fueron Nazareno Colombo y Schunke. El pibe no pudo marcar a Fernando Torrent, que ocupó los espacios dejados por Mura y el uruguayo García (la banda izquierda, defensivamente, fue de terror en el primer tiempo). Enganchó para afuera y para adentro, remató al arco y al central más experimentado le rebotó la pelota para clavarse en el segundo palo del arquero. Un equipo muy pasivo y débil que nada pudo hacer ante tanta adversidad. Partido casi liquidado.

En ese momento se cayeron de la estantería todos los libros mal guardados. Porque el equipo sufría con su número “3” que juega por izquierda (siendo lateral derecho) porque no hay un “4” confiable dentro del plantel. Lo mismo con Schunke, que no tiene reemplazante pese a su flojo presente, porque no hay otro jugador con altura para el juego aéreo. El esquema presenta dos carrileros que no son carrileros, porque los titulares están lesionados. Y no tiene variantes en ofensiva porque llegó un solo delantero que, para colmo de males, está jugando mal. El técnico y los dirigentes, los principales responsables de esta fotografía que vieron todos los presentes en Sarandí, incluso aquellos que prefirieron seguir el partido por televisión.

En el segundo tiempo Milito buscó patear el tablero. Adentro Edwar López y Nahuel Estévez, por Mura y Kalinski, para correr al medio a García y buscar algo de juego asociado. En los primeros 15 minutos el equipo trató de mostrar rebeldía, con algo de empuje y un par de corridas del colombiano por izquierda. Lo erró Castro de cabeza y le anularon un gol por off side a González. Parecía que podía llegar el repunte, pero...

En la primera llegada local en ese complemento, el tercer gol. Fue tras un centro desde la derecha que obligó a Andújar a un rebote (imprudente) para que Juan Krapof empujara la pelota debajo del arco, ante la marca perdida por Estévez. Una sucesión de errores tácticos, anímicos y conceptuales.

Si el 2-0 ya parecía demasiado, el tercer gol hizo que jugadores y cuerpo técnico bajaran los brazos. Al partido le sobraron 25 minutos. Sólo sirvieron para que el local humillase más a un Estudiantes perdido, sin ideas y aturdido.

Derrota del Pincha, la quinta en ocho presentaciones. Juega mal, están bajos los jugadores en lo individual, no se va absolutamente nada del trabajo de la semana (ni en pelota parada ni en el juego colectivo) y el promedio se sigue desinflando. La preocupación ya está instalada y difícilmente el técnico pueda soportar otra derrota, por más que los discursos de la dirigencia sean de apoyo. Por primera vez desde que regresó a Estudiantes la continuidad de Gabriel Milito está en duda. Y es lógico.