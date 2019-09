Advierten que se esperan nevadas en Mar del Plata y la costa atlántica bonaerense

Según los pronósticos la caída de nieve y lluvias llegaría a última hora de la noche de hoy en La Feliz, Miramar, Necochea, Mar Chiquita y Monte Hermoso, donde las temperaturas que oscilarán entre 1 y 5 grados hasta mañana

La ciudad de Mar del Plata y otras localidades de la costa atlántica bonaerense podrían recibir nevadas durante la madrugada de mañana en el marco de las temperaturas bajo cero que desde hace una semana afectan a toda la región, informó hoy el Servicio Meteorológico Nacional.



También en la zona de la Costa Atlántica habrá algunas precipitaciones de lluvias durante la madrugada, donde se esperan que las temperaturas estén alrededor de los cero grados.



“Mañana por la mañana se podría producir el denominado fenómeno de Graupel, que se da cuando desde la nube parte la lluvia y esas gotas se encuentran con aire muy frio que las congela y llegan a la superficie como granizo muy pequeño, que no generan daños porque son blandos, y al caer gran cantidad queda acumulado y puede confundirse con nieve pero no lo es, ya que es un fenómeno distinto”, aseguró a Télam la meteoróloga Cindy Fernández.



La meteoróloga señaló que este fenómeno “se está replicando hoy en la costa patagónica” y que puede llegar a afectar al sur de la Provincia de Buenos Aires.



“Las bajas temperaturas estarán acompañadas de una baja sensación térmica por debajo de los cero grados”, indicó.



En tanto, en las localidades de Tandil, Balcarce y Sierra de los Padres se registraron ayer temperaturas bajo cero y se prevé que continúen las bajas marcas térmicas.



El viento soplará del sector sur y suroeste con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora logrando que la nieve llegue a la costa atlántica bonaerense, detallaron esta mañana desde el SMN.



Indicaron además que la temperatura mínima registrada hoy en Mar del Plata fue de 2 grados y la máxima no superará los 8 grados.



Por último, durante la mañana de hoy se registraron temperaturas en el centro de la Buenos Aires que oscilaron entre los 4 y 8 grados bajo cero. La más baja fue en la localidad de Coronel Suárez, donde la temperatura marcó -7.8 grados.



Desde el SMN destacaron el valor registrado en Junín, donde la temperatura fue de -5.4 grados, que fue “récord histórico para el mes de septiembre”.