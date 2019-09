Mientras Icardi firmaba con el PSG, apareció en escena Maxi López

Mientras Se concretaba la incorporación de Mauro Icardi al PSG, un mensaje enviado por Maxi López a Neymar despertó infinidad de comentarios.

El ex futbolista de River compartió en Instagram unas emotivas palabras dirigidas al brasileño que, a partir de ahora, tendrá como compañero a Icardi.

"Hermano, quien te conoce sabe que sos una persona humilde, disponible y sencilla. Estés en el club que estés , siempre vas a ser uno de los mejores de la historia. #talento #craque #boasorte", fue el comentado mensaje de Maxi López en su cuenta de Instagram.

Este texto lo mandó Maxi KLópez Casi al mismo tiempo que el argentino Icardi, junto a su esposa y representante Wanda Nara, se disponía a firmar los respectivos documentos que lo unirán a la entidad parisina.

La duda surgió de inmediato: ¿Fue una publicación casual de Maxi López o está relacionada a la guerra que mantiene con su ex pareja, Wanda Nara, y su ex amigo, Mauro Icardi? Aunque no se trató de un mensaje directo para la pareja, la publicación del rubio delantero despertó comentarios y polémicas.