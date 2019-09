Maradona, un boom que divide

Pese a las divergencias internas, Gimnasia le hizo una oferta a Diego. Por ahora la cuestión no prosperó, pero...

| Publicado en Edición Impresa

Diego Maradona no sería el técnico de Gimnasia. El propio técnico le habría bajado los decibeles a la tremenda “bomba” informativa que se había generado. Le agradeció el interés a los directivos del Lobo, pero que en este momento no estaría para dirigir. En consecuencia, el “efecto Maradona” bajó la espumita ayer durante la tarde con las dudas en la respuesta del “Diez”.

Muchos hinchas albiazules se habían ilusionado con el arribo de Maradona para dar un fuerte golpe de efecto; mientras que también estuvieron los otros hinchas que no querían saber nada con el arribo del Astro, y respiraron conformes. El tema hoy por hoy se encuentra stand by, aunque lo que está claro es que se desató una feroz interna dirigencial, entre los que quieren al “10” y los que están en la vereda opuesta.

En estos últimos días, Gimnasia estuvo en boca de todos, no solo a nivel nacional, sino internacional, ya que cualquier cosa que se diga de Maradona lógicamente tiene rebote en el mundo.

Y la chance de que Diego se transformara en nuevo técnico Tripero en lugar de Darío Ortiz, estuvo dando vueltas durante todo el fin de semana.

Muchos se preguntaban si era verdad o no la posibilidad, y la confirmación desde su entorno que un equipo de la Superliga Argentina de Fútbol le había ofrecido dirigir, generó aún más expectativas.

Y esto pasó por encima incluso a Gimnasia, por que la posibilidad de ver a Maradona dirigiendo en el fútbol argentino generó muchísimo revuelo e interés.

Hay que decir que el ofrecimiento fue real, tal cual lo había adelantado este medio durante el fin de semana. Hubo contactos con las personas que manejan la carrera del entrenador, que tuvo como último trabajo dirigir al Dorados de Sinaloa, de la Segunda División del fútbol mexicano.

En realidad, desde la semana pasada el nombre de Maradona empezó a emparentarse con Gimnasia, y empezó a tomar más fuerza tras la salida del Indio Ortiz el sábado por la tarde.

En las charlas estuvieron el empresario Christian Bragarnik (de buena relación con el presidente mens sana, Gabriel Pellegrino) y el apoderado y abogado del “Diez”, Matías Morla.

A todo esto el propio Diego se entusiasmó con la idea de volver a dirigir en el país, aunque sabe que está en plena recuperación de su última operación, la cual es muy intensa, y donde a diario un kinesiólogo concurre a su domicilio.

Desde el lado de la salud, le aconsejaron que por el momento no dirija hasta que no tenga el alta, algo que en principio sucedería recién en el mes de octubre venidero, pero todo dependerá incluso de como vaya su evolución. Podría adelantarse o no, es un secreto a voces.

En consecuencia, más allá de algunos compromisos que tiene en el exterior para los próximos meses, un posible “no” a Gimnasia tiene que ver con su salud y todo lo expuesto anteriormente. Todo está en el aire en estas horas.

Por otro lado, los temas judiciales no son poca cosa en la vida del ex capitán argentino.

Vale recordar que Maradona fue operado de su rodilla derecha el 24 de julio pasado, y gracias a ello ha comenzado a caminar normalmente otra vez.

Sin dudas, esta situación física del DT no es un dato menor y explica bastante claro los motivos de su negativa inicial de dirigir ahora.

Y en Gimnasia las cosas buscan una respuesta en lo inmediato, no hay tiempo de esperar ni siquiera una semana, menos se puede esperar a Maradona hasta octubre. La idea es que en el transcurso de la presente semana el sucesor del Indio Ortiz esté en Estancia Chica y se haga cargo del plantel profesional con vistas a la reanudación del campeonato donde el Lobo recibirá a Racing en el Estadio del Bosque por la 6º fecha.

Justamente la idea de la CD de terminar con el ciclo Ortiz este fin de semana, fue aprovechar el receso por la fecha FIFA y así que el entrenador que asuma, pueda tener unos días más de trabajo para conocer al plantel.

Lo concreto es que en la jornada de la víspera había mucha expectativa. Tras una reunión de los principales directivos celebrada el domingo por la noche y donde una parte importante estaba convencida de traer a Maradona, incluso el propio presidente Pellegrino, que se fue convenciendo a medida que pasaron las reuniones.

Un grupo de dirigentes albiazules impulsaron la llegada del “Diez” y lo veían como un hecho importante y positivo para el Lobo en este momento. Mientras tanto, otros observaban la situación sin estar muy convencidos, pero el hecho de tratarse de Maradona les generaba algo especial.

Más allá de los nombres de Julio César Falcioni, Omar De Felippe y Eduardo Domínguez, entre otros, que picaron en punta, para una importante parte de la Comisión Directiva, el técnico indicado era Maradona, y la decisión estaba totalmente tomada.

Es más, en la víspera la idea era avanzar con este tema, ya que así lo habían dejado estipulado en la reunión que terminó el domingo bastante tarde.

Pero la ilusión se truncó en las primeras horas de la tarde, cuando trascendieron algunas trabas para la llegada del “Diez”. Eran cerca de las 14 cuando trascendió la información, y a partir de ese momento la “bomba” se comenzó a desactivar. Aunque no del todo.

“¿Y ahora qué?”, se preguntaron muchos. Lo de Maradona iba en serio para Pellegrino y sus más estrechos colaboradores dentro de la dirigencia Tripera. Anoche la reunión de CD fue caliente y hubo muchas esquirlas por las posturas encontradas. La novela sigue.