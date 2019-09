Para Cornejo, el error de la gestión de Macri estuvo más "en la acción política que en la economía"

El gobernador saliente de Mendoza, el radical Alfredo Cornejo, celebró hoy el resultado de las elecciones en su provincia en donde triunfó su partido con Rodolfo Suárez a la cabeza, y cuestionó al presidente Mauricio Macri al sostener que su error estuvo "más en la acción política que en la economía", ya que se "ha resuelto todo en un círculo muy cerrado".



"Los errores que se cometieron no fueron tanto en la economía sino en la acción política, porque (Cambiemos) era una coalición bien amplia al principio"; dijo Cornejo a Radio Con Vos



Lamentó en ese marco que con el correr de los años "se han resuelto todas las cosas de estrategia (de Cambiemos) en un círculo muy cerrado y muy chico".



Cornejo aseveró que tiene "la esperanza de que se revierta el resultado de las PASO" a nivel nacional, pero sostuvo que "en la hipótesis de que no sea así, hay que construir una alternancia", y afirmó: "no pienso quedarme callado en la construcción de un liderazgo horizontal".



En otro párrafo de la entrevista, celebró el triunfo de Rodolfo Suárez, quien será ungido como el próximo gobernador de Mendoza, y afirmó que "le da mística a los militantes que apoyan a Juntos por el Cambio", y "podemos decir que influye" (en los ánimos de los militantes del oficialismo), aunque dejó claro: "si sirve para ganar, no lo sé".



Cornejo adujo que el triunfo se dio por la estrategia electoral: "Hicimos una campaña ofreciendo continuidad de gestión: hay una buena evaluación de gobierno y nosotros jugamos mucho la ficha de que la agenda sea provincial y se evalúe la gestión provincial".



"Acá en Mendoza quien nacionalizó la elección fue Alberto Fernández que vino tres veces presionado por Cristina (Fernández de Kirchner), porque la candidata de La Cámpora es la mimada de Cristina (en relación a Anabel Fernández Sagasti) y presionado por ella le dio todo el apoyo que tiene", opinó.



El gobernador de Mendoza opinó también que "es imprescindible que las elecciones sean desdobladas: nosotros visitamos en Villa La Angostura a Macri en enero, cuando se había tomado unos días de vacaciones y se lo sugerimos, tanto a él como a (la gobernadora de Buenos Aires María Eugenia) Vidal".