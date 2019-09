La dirigencia política francesa despidió al ex presidente Chirac

Fue sepultado en el cementerio de Montparnasse, en París, junto a la tumba de su hija



El ex presidente Jacques Chirac fue despedido hoy por la clase política francesa y algunos líderes internacionales, en un último homenaje con honores de Estado antes de ser sepultado en el cementerio de Montparnasse, en París, junto a la tumba de su hija.

Las puertas de la catedral Saint-Louis de los Inválidos, donde el féretro de Chirac permaneció durante 17 horas para que cerca de 7.000 personas se despidieran de él, se cerraron esta mañana a primera hora y la familia del ex presidente pudo tener un momento de privacidad.

Después de esta despedida familiar íntima, el presidente Emmanuel Macron encabezó un homenaje de Estado en el patio central de los Inválidos, flanqueado por dos grandes columnas de soldados

Macron observó en silencio el cajón envuelto en una bandera francesa y, unos minutos después y con la marcha fúnebre de Fréderic Chopin de fondo, lo acompañó hasta la iglesia Saint Sulpice, para la ceremonia religiosa final.

Allí no solo esperaba la familia del ex presidente, sino también las máximas figuras de la política nacional -los ex mandatarios Nicolas Sarkozy, Francois Hollande y Valéry Giscard d'Estaing-, importantes referentes de la política internacional -el presidente ruso, Vladimir Putin; el libanés, Saad Hariri, y el ex mandatario estadounidense Bill Clinton.

"Nuestro ex presidente, este cálido hombre, tenía un verdadero amor por la gente, tanto en la intimidad de las habitaciones del (Palacio del) Elíseo como en el Salón de la Agricultura", aseguró el arzobispo de París, Michel Aupetit, en referencia a la principal cita anual del sector agrícola francés, uno de los principales apoyos electorales del ex mandatario.

"Muchos cuando lo conocían se sentían escuchados. Adiós y gracias señor Chirac", concluyó Aupetit, según la cadena de noticias local France 24.

La jornada de luto nacional trascendió las custodiadas paredes de los Inválidos y de Saint Sulpice a las 15 (10 de la mañana hora argentina), cuando todas las oficinas y dependencias del Estado y las instituciones educativas de todo el país observaron un minuto de silencio.

Tras este último homenaje, el cuerpo de Chirac fue trasladado hasta el cementerio de Montparnasse, en el sur de París, donde su familia, en una ceremonia íntima y cerrada, lo enterró junto a la tumba de su hija Laurence, fallecida en 2016.

Chirac falleció el jueves pasado a los 86 años y su figura fue recordada como la de un estadista por los principales partidos del país, con excepción de la extrema derecha liderada por Marine Le Pen -quien no participó de los homenajes y ceremonias por pedido de la familia del ex presidente- y las fuerzas de izquierda.

El veterano dirigente gobernó la segunda potencia de la Unión Europea entre 1995 y 2007.

Dentro de su legado, es recordado por liderar la negativa internacional a la guerra en Irak en 2003, frenar la victoria presidencial de la extrema derecha en el balotaje de 2002 con el padre de Le Pen, Jean Marie; reconocer las deportaciones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial como un crimen del Estado francés y, finalmente, por haber sido el primer ex mandatario en ser condenado por corrupción.