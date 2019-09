De la escuela de Bilardo, Schwartzman “estudia” a sus rivales viendo videos

El argentino nunca le pudo ganar al español en el circuito profesional. Se miden hoy, no antes de las 21:30, hora de nuestro país

Diego Schwartzman tiene muy en claro cuales son sus mayores capacidades dentro de una cancha de tenis y cómo hacer para potenciar al máximo sus habilidades. Así lo viene haciendo hace tiempo (la próxima semana cumplirá dos temporadas exactas dentro de los 30 primeros del mundo) y en este US Open apenas ha dejado un set en el camino en cuatro partidos para volver a cuartos de final, en Nueva York, donde hoy -no antes de las 21:30, hora de nuestro país- medirá fuerzas con el español Rafael Nadal a quien en siete enfrentamientos nunca le pudo ganar.

No obstante, nada es producto de la casualidad para el argentino. De hecho, Schwartzman reconoció tras vencer a Alexander Zverev 3-6, 6-2, 6-4 y 6-3 que estudio cada tiro del alemán, sus saques y de qué forma respondía a cada momento en particular de los partidos. “Estuve viendo videos de el, a dónde sacaba. Llega un momento que cuando te enfrentas a estos jugadores que los viste tanto por televisión, que jugamos, tanto el como yo sabes donde van sus mejores tiros y en los momentos del partido pero siempre es bueno tenerlo presente”, reconoció.

“Cuando yo estoy en ‘la zona’ leo bastante bien y puedo quizá adelantarme a dónde va a jugar y ser agresivo y terminar el punto en la red. Para eso debo jugar encima de la pelota y son las armas que debo utilizar, jugar lo más rápido posible y con intensidad. Para eso es que estudio a los rivales y a sus tiros”, afirmó.

Rafa Nadal y Schwartzman se midieron 7 veces, con todos triunfos para el español

¿Se siente conforme con volver a cuartos de final del Abierto de Estados Unidos el actual número 21 del mundo? Seguramente sí pero lejos está de querer frenar su marcha. “Ahora hay que seguir”, dice ambicioso pero centrado. ¿Qué diferencias hay entre el Schwartzman de 2017 y este de 2019? “Ahora llego más entero, sé lo que tengo que hacer en esta clase de torneos, cómo tengo que alimentarme y recuperarme…”, afirmó y concluyó. “Ahora hay muchas cosas que cambiaron en mi mente, entendiendo que puedo hacer este tipo de torneos y estar bien preparado”.

En tanto, Schwartzman supo hacer la diferencia con los baches en el juego del alemán que volvió a tener un partido con muchas imprecisiones en el saque. “Sabía que el venía con algunos problemas. Pero al mismo es un gran sacador y gana puntos con el saque. Tuve que adaptarme a esas situaciones y aprovechar las chances”, describió el Peque.

“Quizás en el primer set me costó entender lo que estaba pasando porque esperaba otro tipo de partido, pero a partir del segundo set empecé a verlo mejor, fui entendiendo lo que tenía que hacer para llevar el partido a mi manera, el tercero lo sufrí un poco, pero después vi lo que tenía que hacer”, relató.

Para ganar un Grand Slam son 7 partidos y para Schwartzman ya pasaron cuatro. “Ahora falta la otra mitad, ¿no?”, bromeó Diego y se ilusionó con seguir con su buena semana. “Tengo la confianza para hacer un buen partido la siguiente ronda. En el cao de Rafa (por Nadal), no lo pude derrotar, he ‘estado cerca’ y deberé entrar creyendo que puedo ganarle”, contó sobre el rival que lo domina con récord 7-0, en el campo . “Salvo este año en Indina Wells, que no me sentí del todo cómodo. Tuve chances y le pude ganar sets. Eso te da la confianza. Me gustaría enfrentarlo más a tres que a cinco sets. Vengo de una semana y media de desgaste leve y llegó muy bien”, aseguró.

En tanto, Schwartzman contó que continúa con su “debilidad” por las cosas dulces y sobre todo por los chocolates y suele comerse uno por día. “Tengo una adicción”, dice mitad entre de broma y de mitad en serio. De hecho, tras pasar a octavos de final un grupo de amigo viajó desde nuestro país como premio a su triunfo le llevaron una caja de sus barras de dulce de leche favorita. Lógico hay que tener provisiones: su estadía en Nueva York está bien viva y vigente.