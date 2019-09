Demoras y bronca en la presentación de las declaraciones juradas

| Publicado en Edición Impresa

Algunos dicen que fue por “falta de práctica”, ya que recién es la segunda vez que tienen que cumplir el trámite. Lo cierto es que hasta ayer, unos 15 diputados bonaerenses aparecían como incumplidores del requisito de presentación de las declaraciones juradas anuales, que debían completar antes del 31 de agosto pasado. En la lista había legisladores del oficialismo y la oposición, que quedaron expuestos en esa situación irregular. Ayer muchos de ellos hicieron oir su bronca. “Nosotros cargamos en la web interna de la Cámara nuestras declaraciones en tiempo y forma. No entendemos cómo no figuramos en el sistema”, decían en los pasillos de Diputados. En medio de esos reclamos, desde la Cámara explicaron oficialmente que el trámite no había sido cumplido en su totalidad porque los legisladores debían, además, pasar a firmar las planillas por Personal. Ayer, finalmente, los “demorados” fueron cumpliendo el trámite y apenas quedaban unos cinco diputados que aparecían con declaraciones juradas sin actualizar.