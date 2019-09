Verón: "Me alegra que alguien como Maradona tenga la chance de dirigir"

El presidente de Estudiantes se refirió y opinó sobre el nuevo entrenador de Estudiantes

La llegada de Diego Armando Maradona como nuevo entrenador de Gimnasia sigue provocando una revolución en el fútbol argentino. La mayoría de los clubes argentinos le desearon lo mejor al Diez, incluido Estudiantes, que esta mañana lo hizo en sus redes sociales oficiales.

A su vez, un día antes de que se confirme a Maradona en el cargo, el ahora flamante entrenador se expresó hacia los hinchas de Gimnasia e hizo un comentario muy picante hacia Juan Sebastián Verón (el abogado Matías Morla confirmó que iba apuntado hacia allí).

A la novela, le faltaba una palabra. Esta tarde el presidente de Estudiantes rompió el silencio y, con mucha cautela, se refirió al arribo de Maradona al Lobo.

"Tuve una buena relación con Diego, con altos y bajos. Hoy no me parece hablar de eso. Lo importante es el reconocimiento por parte de Estudiantes y es lo que hay que poner en valor, más allá de cómo me lleve yo", expresó en declaraciones a radio Continental.

"Me alegra que alguien como Maradona tenga la chance de dirigir en el fútbol argentino, para el platense es importante más allá de las chicanas que puedan ocurrir. Lo felicito y le deseo suerte", agregó.

Sobre los dichos de Maradona, apuntó hacia el entorno: "No sé quién es el que está alrededor de Maradona, entiendo que es el abogado. Nosotros como institución tratamos de ser responsables y bajar los niveles de histeria y confrontación en estos momentos".

En la entrevista también se refirió a la actualidad deportiva del Pincha: "Todos estamos en observación, pero es una burrada pensar en que Milito está en discusión. La situación que estamos viviendo no es culpa de Gabriel, es un arrastre. Estamos contentos con él" .

Por otro lado se manifestó Javier Mascherano: "A mí me parece difícil después de aquella vez a mitad de año que lo intentamos traer. Veremos cuando finalice su contrato en China. Veremos más adelante, no es algo sencillo".