VIDEO.- Sigue el furor por Maradona y la sede del Lobo explota de hinchas que buscan hacerse socios

Desde anoche cientos de hinchas se acercaron a la sede de calle 4 para realizar el trámite. Mañana el Diez será presentado en el Bosque



El furor por la llegada de Diego Maradona a Gimnasia no para de crecer y la sede del club en la calle 4 esta mañana era un fiel reflejo de ello, ya que se encontraba abarrotada de hinchas, muchos de los cuales acampaban desde anoche y otros que llegaron durante la madrugada, lo que se lee como una suerte de vigilia de lo que será mañana a la tarde el Bosque cuando el "Diez" finalmente sea presentado de forma oficial.

Durante el sábado, esta oleada de inscripción de socios que se inició esta semana, cuando la posibilidad de la llegada del astro había empezado a cobrar fuerza, se acrecentó notablemente por parte de muchos hinchas que con el fin de semana se liberaron de sus rutinas y obligaciones laborales. Muchos acamparon desde anoche pese a las gélidas temperaturas y otros tantos se acercaron en horas de la madrugada, mientras que el grueso arribó esta mañana pero quedando más relegados en las filas.

Al abrirse las puertas de la sede, se produjo un amontonamiento de gente que dificultó el acceso a las oficinas como también la atención por parte del personal de la entidad. De esta forma, las autoridades encargadas del predio de 4, que en principio no dio abasto, ordenaron el cerrar las puertas para reacomodar la actividad. Así se requirió de la colaboración por parte de efectivos de la Policía tanto dentro como afuera de las instalaciones.

Las ansias de los hinchas por asociarse a Gimnasia y el fervor que se vivió en el momento de la apertura de las puertas, provocó que muchos perdieran sus lugares y quedaran más relegados, lo que derivó en enojos, forcejeos y hasta silbidos. En este marco manifestaron preocupación socios que fueron temprano para pagar la cuota o para ponerse al día y no pudieron ingresa dada la cantidad de gente agolpada en los accesos de la sede.

En medio del furor que avivó la llegada del fútbol, no sólo en el Lobo sino a nivel nacional, ayer el presidente del club, Gabriel Pellegrini, se refirió a la eventualidad de que Gimansia pudiera afrontar algunos partidos en el Estadio Unico, debido a su amplia capacidad. Al respecto, sostuvo que "hoy no tenemos esa problemática porque aún no ha pasado nada.. Vamos a medirlo a partir de lo que suceda el domingo y los primeros partidos que juguemos en el Bosque”.

El club informó que las oficinas atenderán hoy hasta las 14 y que los nuevos socios tendrán un carnet provisorio hasta obtener el definitivo durante la semana próxima.

Desde que se anunció la llegada de Maradona a la dirección técnica, Gimnasia lleva registrados 1.500 nuevos asociados y la directiva trabaja sobre la capacidad del estadio del Bosque para poder albergar la mayor cantidad de público posible.

En tal sentido, se avanzará con un nuevo sector de palcos para las comitivas visitantes en la zona de los viejos bancos de suplentes y así liberar el codo de una de las tribunas que hoy no se usa para el público.

Con esa obra Gimnasia ganará 2500 lugares y la capacidad máxima habilitada será de 24.526 espectadores.