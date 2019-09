Se agotaron las camisetas y reventó la Sede por nuevos socios. Mientras se prepara su desembarco, mañana en el Bosque

| Publicado en Edición Impresa

Por LAUTARO SEGURA

lsegura@eldia.com

Diego Armando Maradona ha generado una verdadera revolución en nuestra ciudad al asumir como director técnico de Gimnasia el pasado jueves. Fanáticos del Lobo y del “10” parecen estar dispuestos a hacer lo que sea para poder estar en el Bosque.

Todo esto disparó un sinfín de historias que dejan en claro esta “revolución maradoniana”: desde volver a vivir a La Plata después de años hasta asociar a toda la familia.

Muchos de ellos hablaron ayer con este medio en la Sede Social mientras hacían fila para asociarse. Si bien cada uno tiene algo diferente para contar, todos expresaron su amor condicional a Maradona, quien ha puesto “patas para arriba” nuestra ciudad.

volvió de costa rica para estar cerca del lobo y maradona

Pablo Valenti, fanático de Gimnasia de 47 años, estaba viviendo hace tiempo en Costa Rica. Por su cabeza estaba la idea de volver a vivir en nuestra ciudad pero, la llegada de Maradona, terminó de convencerlo. Llegó el miércoles pasado y regularizó su cuota para decir presente en el Bosque.

“Llegué el 4 acá y lo de Maradona me terminó de convencer. Empezó a rumorearse y podría decir que vine por eso”, comenzó indicando Valenti, quien ya sueña con el Diego en el banco de suplentes dirigiendo al club de sus amores.

“Lo primero que hice fue ir a la Sede. Ahí noté una felicidad total, la gente no paró de cantar. Esperé dos horas para que me atiendan, pero sin quejas, porque estamos todos subidos al tren. La verdad que todo esto es muy lindo”, relató su experiencia en el edificio de calle 4.

Como la mayoría de los futboleros de su edad, Maradona es uno de sus grandes ídolos por lo que hizo con la camiseta albiceleste. Años atrás, y gracias a su amistad con el “Negro” Gómez, tuvo la posibilidad de sacarse una foto con el “10” en la casa de Ezeiza. A la misma la guarda como una verdadera reliquia.

Su estadía en el exterior le permitió hacerse amigos de diferentes partes del mundo, los cuales ahora le llevan el celular de mensajes con la llegada del Diego a Gimnasia: todos le piden la camiseta con el “10” en la espalda y algunos hasta quieren averiguar cómo hacerse socios a distancia.

“Amigos de Costa Rica e Italia me llamaron todos cuando se enteraron lo de Maradona para pedirme la camiseta y varios quieren hacerse socios a la distancia. La locura que genera solo Maradona en el mundo es impresionante”, relató Valenti.

EL DIEGO NO LE PERMITE DORMIR

La llegada de Maradona a Gimnasia no le permite dormir a Leonardo Pajón, un simpatizante albiazul que ayer se acercó a la Sede para hacerse socio del club junto a sus hijas Jamaica y Azul.

“Estoy todo el día llorando y fumando cuatro atados de pucho. No puedo dormir, no puedo comer, es una locura lo que está pasando y parece un sueño”, sostuvo en diálogo con este medio dentro del edificio de calle 4, mientras esperaba a ser atendido.

“Cuando se hizo realidad no lo podíamos creer. Revolucionó todo, viste cómo es el Diego, es lo más grande que hay. Al principio fue algo impensado y ahora algo soñado. Una verdadera locura”, agregó Pajón mientras los ojos se le llenaban de lágrimas. Se le hizo imposible poder manejar sus emociones.

Si bien no estaba asociado hasta ayer, comentó que solía ir a ver al Lobo como local en la tribuna que da espaldas a la Avenida 60 juntos a sus hijas. El arribo de Maradona le hizo tomar la decisión de hacer un esfuerzo económico todos los meses para no perderse los encuentros que el “10” esté como DT albiazul en el Juan Carmelo Zerrillo. “Es imposible describir lo que siento”, cerró.

son hinchas de otros clubes, pero se asociaron por maradona

El “Movimiento Maradoniano de Liberación Nacional” (MMLN) nació en nuestra ciudad, más precisamente en un centro cultural de calle 5 entre 63 y 64, y la llegada del “10” a Gimnasia les ha provocado una enorme alegría porque tendrán la posibilidad de tenerlo muy cerca a su gran ídolo, al cuál admiran no solo como futbolista sino también por su posicionamiento político.

El MMLN surgió a partir de la idea de formar una hinchada que siga a la Selección Argentina en la previa del Mundial 2014. Además comenzaron a juntarse cada vez que la Albiceleste (Copa América, Eliminatorias y amistosos). La bandera, la cuál tiene la imagen del Diego con el nombre del movimiento, la llevan a todos lados y ayer estuvo presente en la Sede albiazul.

Al igual que la “Iglesia maradoniana”, el día de cumpleaños del “10” (30 de octubre) celebran la “Navidad maradoniana” realizando un gran encuentro para todos aquellos amantes del jugador que fue capitán del último seleccionado nacional que se consagró campeón del mundo. Al tenerlo ahora en la ciudad, ahora sueñan con el “10” presente en uno de los festejos.

Si bien algunos miembros del movimiento son hinchas del Lobo, muchos otros no. Esto no fue impedimento para que estos últimos digan presente ayer sobre calle 4 para convertirse en nuevos socios triperos. Lo único que les interesa es poder verlo en cancha a Maradona y son capaces de hacer cualquier cosa, hasta de convertirse en asociados de una institución de la que no son hinchas. En este caso, el fanatismo por el Diego parece superarlo todo.

En diálogo con este medio, y mientras esperaba a ser atendido, uno de ellos confesó: “Soy hincha de Boca en realidad, pero me vengo a asociar para poder estar el domingo en la presentación en el Bosque”.

una noticia que ha movilizado a todas las generaciones

Grandes y chicos estuvieron presentes ayer en la Sede para hacerse socios de Gimnasia. El arribo de Maradona ha generado en todos una enorme ilusión y una enorme alegría que no pueden ocultar en sus rostros.

Ramón Castillo e Inés Mato, una pareja de triperos que en las últimas décadas han vivido de todo siguiendo con el Lobo, ayer decidieron volver a asociarse debido al arribo del “10” a la dirección técnica.

“Fui socio y después me fui. Ahora con esto decidí a hacerme socio de nuevo. Estoy muy contento, nunca imaginamos algo así y no dudamos para venir para la Sede”, contó Castillo, que hoy está cumpliendo años.

“Venían mal las cosas y uno se desilusiona, por eso decidí dejar de ser socio. Pero ahora con Maradona empezamos de nuevo”, agregó, mientras que comentó que estaba hace media hora haciendo fila a la espera de un número para iniciar el trámite.

Una situación similar vivió ayer Gastón Ruta, quien asoció a toda su familia y llevó a la Sede a su hijo más chico (Benjamín) para que comience a vivir toda la locura maradoniana. “Ya era socio, pero decidimos hacer grupo familiar porque se vino la revolución del Diego”, comentó.

“Estoy emocionado todos los días. No veo la hora de verlo junto a mi familia en la cancha con la camiseta de Gimnasia. Hasta que no llegue el día no lo creo.”, agregó mientras esperaba en el hall central a que lo atiendan en la oficina de socios.

rompiendo el chan chito para tener la camiseta del “10”

La camiseta de Gimnasia con la “10” y el “Maradona” ha sido una de las estrellas ayer en la Sede. Luego de un trabajo a contrarreloj, se vendieron en el “LoboShop” las 500 que estaban disponibles a $3.500 cada una para los socios y $4.000 para los no asociados. A pesar de este monto elevado, muchos no dudaron en romper el chanchito para tenerla.

Ese es el caso de Juan Ignacio Quiroga, un joven tripero de 21 años que lo primero que hizo en el día de ayer fue ir hasta calle 4 para comprarse la casaca con el nombre del Diego por miedo a que se agoten.

A pesar de que no llegó a verlo jugar, lo tiene como uno de sus ídolos por todo lo que le contaron y por lo que vio a través de videos e imágenes. Ahora, como DT del club que ama, ese idolatría está en aumento. “Vine sin comer ni nada, estoy acá a full ya con la camiseta de Maradona. La verdad es algo increíble esto”, comenzó indicando Juan Ignacio con camiseta en mano en la puerta y mientras varios hinchas le preguntaban cuánto le había salido.

Al ser consultado cómo vivió estos últimos días, contestó: “Primero me pareció una rareza que venga Maradona, pero después una satisfacción enorme por lo que genera en todo el mundo”, y cerró pensando en lo que ocurrirá mañana: “Esperando al domingo para ir temprano, en el lugar de siempre, para verlo. Va a ser una imagen hermosa”.

Leonardo Piccoli, vocero de la marca que viste al Lobo, aseguró en diálogo con la prensa que la llegada de Maradona al club “generó revuelo absoluto” en la empresa y reconoció que esperan mayor venta de camisetas. Además adelantó que lanzarán una tercera casaca “con alguna alegoría” a la estrella internacional del fútbol, algo que invita a pensar a una “remake” de la que utilizó en México 1986.

“Recién el jueves nos juntamos con el equipo en la empresa para ver cómo diseñar un plan de acción de acuerdo a las novedades. Esto va a generar mayor volumen de producción, por lo que tenemos que salir a responder rápidamente sobre algo que no estaba previsto. No es que apretamos un botón y fabricamos 5000 nuevas camisetas”, agregó en nombre de Le Coq Sportif.

En el cierre, aseguró: “Independientemente de lo que pueda generar deportivamente en Gimnasia, lo que él despierta no lo genera nadie: es un icono que nos dio mucho a los argentinos, estamos shockeados, para lo que es Gimnasia para la empresa, es algo atípico”.