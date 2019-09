Mirtha Legrand tuvo que pedirle disculpas a Mario Massaccesi tras su delicada pregunta

La conductora protagonizó un incómodo momento durante su programa de este último domingo

Mirtha Legrand protagonizó una situación muy incómoda este domingo cuando en medio de su programa de almuerzos insistió dos veces con una pregunta delicada hacia el periodista Mario Massaccesi.

"¿Fuiste violado? ¿Fuiste violado?", le lanzó tras recordar que él había dicho que tenía un secreto que nunca le había revelado a su familia. La pregunta generó mucha repercusión y críticas por el "poco tacto" al momento de la entrevista.

"Quiero volver a disculparme con mi querido Mario Massaccesi. Mi aprecio y respeto hacia él como persona y profesional es absoluto", dijo la conductora a través de sus redes sociales, asumiendo que se trató de una situación tensa para todos.

Quiero volver a disculparme con mi querido @Mariomassaccesi. Mi aprecio y respeto hacia él como persona y profesional es absoluto. #Mesaza — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) 9 de septiembre de 2019

En diálogo con Teleshow, agregó: "Soy la única conductora sin panel y con seis invitados de distintas disciplinas, ¡¡y me da enorme placer hacerlo !! Yo estudio mis programas, el currículum de los invitados. Y cuando sacan un libro los leo, muuuuchhas veces de madrugada, para estar informada. Un día a la semana hago producción con todo mi equipo, ¡¡por eso me causa tanto disgusto esta gafe imperdonable!!!. Quizás le debí haber dicho si había sido abusado… En fin, es el segundo error que he cometido. Pero ya está, doy por terminado el tema".

Cabe recordar que es la segunda vez en una semana que la diva pide disculpas. Días atrás calificó a Mauricio Macri de "fracasado" y luego manifestó que se había equivocado.