La bandera que emocionó a Maradona en el Bosque

Diego Armando Maradona protagonizó ayer una tarde a pura emoción en su primer día como flamante entrenador de Gimnasia en el Bosque.

Miles de personas le dieron una cálida y emocionante bienvenida al "Diez" en su retorno al fútbol argentino como director técnico del "Lobo". Y uno de los momentos más emotivos fue cuando desde el palco de la Platea Techada se desplegó una bandera que movilizó al entrenador.

"Pelusa, cuando te sientas mal, andá donde te quieran", rezaba la bandera que llevaba una imagen del técnico abrazado con sus padres.

Ya en el círculo central se abrazó con el defensor, capitán y símbolo de Gimnasia, Lucas Licht, quien lo acompañó durante todo el discurso mientras el resto de sus compañeros los rodeaban formando una gran ronda.

"Hay una viejita arriba y mi viejo, que ellos hicieron posible que venga a Gimnasia", dijo Diego en referencia a sus papás, a quienes nombró en varios pasajes de la tarde.

Después del discurso, hablando con la TV, volvió a nombrar a su mamá: "Acá estoy de pie, como quería la Tota", mientras que sobre su papá, contó que si estuviese en ese momento en el Bosque le diría: "caminá mejor"

