Tierno video de la hija de Fernanda Callejón y el platense Ricky Diotto pidiendo un hermanito

El video de Giovanna, la hija de María Fernanda Callejón y el músico platense Ricky Diotto, es furor en las redes sociales. Fue la propia actriz quien hizo un posteo en Instagram donde se ve a la pequeña pidiendo un hermanito de forma muy tierna.

La nena explica cómo nacen los bebés: “La cigueña viene de París, lo tiene que llevar afuera, cuando nosotros abrimos la puerta, vemos a ese bebé. Y mamá toma todo el día mate. Y ahí cuando crece el bebé le vamos a pinchar la colita, porque se tiene que dar vacunas. Le compramos la mamadera y cuando crece va a jugar al fútbol, y después cuando viene juega conmigo al fútbol".

Callejón contó que "estaba en la cocina y Ricky se fue al cuarto con ella a buscar una película, y eligieron una que cuenta una historia de la cigüeña". Y agregó: "Hace unos días que está con el tema del hermanito. Hasta hace poco me decía que no quería. Me causó gracia porque cuando dice que ‘mi mamá tomaba mate todo el día’, fue porque escuchó una conversación entre mamis en la que estábamos hablando de la época de cuando le dábamos de amamantar y nos daban mucho mate cocido”

Este es el tierno video de Giovanna, que sobrepasaba las 100 mil reproducciones: