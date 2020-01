Bono de $4 mil a estatales: Kicillof busca asistencia de Nación y analiza cómo lo financiará

"Estamos trabajando en línea con Nación. Vamos a hacer el mayor de los esfuerzos. De algún lugar buscaremos los recursos". De esa forma, el gobernador Axel Kicillof reiteró que la Provincia tiene decidido avanzar, una vez que tenga señales de la Casa Rosada, con el pago del plus salarial de 4 mil pesos ya confirmado a los trabajadores del sector privado y para los empleados de la administración pública nacional.

Pese a que ya se conocen los principales lineamientos, el gobierno nacional todavía no publicó el decreto que oficializaría el pago del anunciado bono para los estatales de esa órbita. Y hasta tanto no esté dado ese paso administrativo, en el entorno de Kicillof muestran cautela con respecto a cómo se replicaría la medida en la provincia de Buenos Aires. "Estamos analizando opciones de financiamiento para poder pagarlo. No sabemos cómo ni de qué manera aún", dijeron hoy voceros de la Gobernación.

Kicillof aspira a poder aplicar la medida en los mismos términos que Nación, es decir, disponer un plus salarial en dos pagos de $3.000 y $1.000 con los sueldos de enero y febrero que los empleados públicos percibirán en febrero y marzo, respectivamente.

Ese plus salarial, trascendió, formaría parte de un aumento a cuenta de futuras paritarias, y funcionaría como un "piso" para las negociaciones, ya que, según lo definido por Nación para los privados, ningún sector deberá cobrar más que eso.

El plus en Nación alcanzará a 268 mil trabajadores de la administración pública central, organismos descentralizados y personal civil de fuerzas Armadas y de seguridad en actividad. Excluye a los que tienen convenios que ajustan salarios por inflación. El tope salarial que dispondrá Nación para cobrarlo es de $60 mil en bruto, el equivalente a un salario neto de bolsillo de unos 49.800 pesos.

Por lo pronto, en la Provincia esperarán a conocer la letra oficial del decreto para un posible anuncio. Después de la conflictiva sanción de la Ley Fiscal, donde debió ceder ante los cambios impuestos por la oposición, el gobernador Kicillof ya abrió un frente de negociación con Nación para obtener alivio financiero que le permita avanzar en medidas salariales y en la negociación con los gremios.