Daniel Osvaldo, el ambiente del fútbol, su retorno y el rocanrol

Uno de los temas que más notoriedad alcanzó en el transcurso de la actual pretemporada del fútbol argentino resultó la decisión de Daniel Osvaldo de volver a la actividad y la contratación del jugador por parte de Banfield.

Después de tres años, el futbolista que había actuado últimamente en Boca, decidió volver. Y en las últimas horas, durante una larga entrevista manifestó que "El ambiente del fútbol es cavernícola".

Sobre todo lo que se ha hablado sobre su dedicación a la música Daniel Osvaldo destacó: "Que me guste el rocanrol no quiere decir que no sea profesional".

En otro momento de la extensa entrevista en la que analizó un extenso temario, al ser consultado si está motivado con su retorno al fútbol y hasta dónde piensa llegar el delantero manifestó: "Hasta lo más lejos que se pueda, siempre. Sí, obvio, estoy con muchas ganas. Estoy como un nene que tiene que debutar en primera. Tengo otra vez esas ganas de volver a jugar, de volver a entrenar, de estar en un grupo. Es como un déjà vu. No me acordaba lo lindo que era estar de este lado y la verdad que estoy muy contento", fue la definición del ahora futbolista de Banfield.