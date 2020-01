Locales vacíos y caída de ventas, indicadores de la incertidumbre que persiste en el comercio

El comercio platense no reacciona. Las ventas siguen por el piso y por estas horas la incertidumbre es la sensación que parece primar entre los comerciantes. Ni siquiera el dato que se conoció esta semana y que marcó una merma del 14 por ciento en el nivel de locales vacíos en el microcentro logró entusiasmar a los referentes de la actividad. Es que la cantidad de locales cerrados estaba por las nubes y todavía sigue siendo altísimo. “Por ahora no hay ningún signo de reactivación. Todo sigue muy quieto”, coinciden.

La consulta a los referentes del comercio platense vino a cuenta de un informe de coyuntura de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). El reporte se hizo en base a un relevamiento efectuado por la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (FEMAPE). Y señala que “durante noviembre y diciembre de 2019, en comparación con los dos meses previos, se registró una caída en el número de locales inactivos –en venta, alquiler, clausurados o simplemente cerrados– en las principales áreas comerciales La Plata, de 14 por ciento”.

Encontraron, en total, 43 locales sin actividad en las áreas relevadas. En el bimestre anterior habían contado 50. Lejos del punto más crítico, que había sido el primer bimestre de 2019, cuando detectaron 75 locales vacíos en el microcentro local.

En concreto, según reflejó el informe, en las calles 47 (al 600) los locales sin actividad subieron de 3 a 5. Por su parte, las calles 7 (700- 1100), 8 (600-1100), 12 (1000-1500) y 49 (500-700) tuvieron bajas de 3 a 2, de 8 a 7, de 10 a 5 y de 7 a 5, respectivamente. Por último, las calles 46 (500-700), 48 (600) y 50 (600-700), mantuvieron la misma cantidad de locales sin actividad que la medición previa (ver gráfico).

Pero los comerciantes describen un panorama nada alentador. “Las ventas no mejoran y hay tantos locales desocupados como antes o más”, advierte Guillermo Salvioli, titular del Centro Comercial de Calle 8 y Adyacencias.

Hay que tener en cuenta que, según explican en el sector, por factores estacionales, durante enero el nivel de locales vacíos aumenta. Muchos comercios suelen “aguantar” hasta diciembre (cuando se hizo el relevamiento de la CAC) antes de tomar la decisión de bajar las persianas. “Si ven que se encuentran con el mismo panorama y las ventas no repuntan, cuando tienen que renovar contratos (de alquiler), no renuevan”, subraya Salvioli.

“Muchos se estiraron hasta diciembre pero ya no quieren perder más plata”, agregó el comerciante, que insistió en que “no se vislumbra que se estén alquilando más locales”. Y recordó que en las galerías del microcentro hay un 30 por ciento de locales desocupados.

“Todavía reactivación no se ve de ningún tipo”, coincide Diego Piancazzo, titular de la Cámara de Comercio y Servicios de La Plata. Y resalta que, según las cifras que manejan a nivel local, “en lo que respecta a ventas, en diciembre fueron menores” que en el período anterior.

Lo que dice va en sintonía con un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) publicado esta semana y que reflejó que las ventas en locales al público disminuyeron 8,4% anual en diciembre.

“Hoy por hoy las medidas que está tomando el Gobierno son de ajustes. Son medidas que no traen ninguna solución momentánea”, planteó Piancazzo, y resaltó que “todavía hay mucha incertidumbre, algunos tienen expectativas pero la verdad es que no se ve reactivación por el momento, las medidas no son en pos de las PyMes”.

Si bien el dirigente aclaró que, respecto a los alquileres, desde algunas inmobiliarias les comentaron que “sí se empezó a moverse un poco más y empezaron a hacer consultas, puede ser que se estén preparando para armar el negocio” pero, insistió, no se perciben mayores signos de reacción del movimiento comercial. “Inclusive ya tuvimos un nuevo incremento de precios”, resaltó el dirigente, en alusión a la quita del “IVA 0”.

MANTEROS E INFRAESTRUCTURA

No sólo por el bolsillo el comercio local está de capa caída. A la cuestión económica se le suman otros factores, como la presencia de manteros y el deterioro de la infraestructura de los centros comerciales. La avenida 7 “no se puede transitar de la cantidad de manteros que hay. Seguimos sin solución del Municipio a este problema”, dijo, a lo que agregó el deplorable estado de las veredas (“todas rotas”, la emergencia del alumbrado público y la suciedad del paseo comercial.

“Muchos aguantan hasta diciembre y si las ventas no mejoran, cierran para no perder más plata”