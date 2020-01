Impactante choque frontal entre un micro y un auto en la "curva de la muerte" deja saldo de un fallecido y cinco heridos

Hoy la Región volvió a tener a una de sus rutas en el centro de las malas noticias por las tragedias viales. Se trata de la ruta 11, conocida como el "camino a Magdalena", donde esta madrugada chocaron de frente un micro de la empresa Unión Platense y un auto particular Chevrolet Corsa gris , cuyo conductor murió prácticamente en el acto, según fuentes oficiales.

El trágico siniestro ocurrió en plena madrugada a la altura de la calle 600 del barrio La Hermosura, a escasos metros de la denominada “ruta de la muerte”, cuando el transporte que se dirigía con pasajeros a bordo en sentido a Magdalena y el vehículo particular que iba en dirección a La Plata dieron de lleno de forma violenta. La colisión fue de tal magnitud que el Corsa se incrustó de trompa en la parte delantera del micro para dar lugar a una escena "impactante". Así lo definieron los automovilistas que esta mañana pasaban por el lugar mientras todavía continuaba el operativo policial.

LEA TAMBIÉN Otros dos motociclistas muertos en la Ciudad tras un choque en Melchor Romero

Producto del fuerte impacto, ambos vehículos se salieron de la calzada y quedaron en el pasto. No obstante, este movimiento no impidió que los rodados quedaran pegados de frente, ambos con algunos cristales desprendidos. El auto particularmente quedó destruido y su conductor, lamentablemente, falleció. En tanto, otras cinco personas que viajaban en el colectivo fueron hospitalizadas con heridas que no revistieron gravedad para su salud

A lo ocurrido le siguió un operativo de gran despliegue que contó con móviles policiales de la Comisaría 16ª de Villa Ponsati, ambulancias del SAME y una dotación de bomberos, ya que se debió trabajar con la carrocería de los rodados.

En torno al caso, que es indagado bajo la carátula de homicidio culposo, intervino la UFI Nº 12 a cargo del Dr. Marchet.

Ayer temprano en 155 y 32 chocaron un taxi y una moto cuyos dos ocupantes perdieron la vida, con lo cual lo ocurrido hoy en el camino a Magdalena se convierte en el segundo siniestro vial con consecuencias trágicas durante este fin de semana.