A poco del adiós a los billetes de 5 pesos, señalan el faltante de monedas

El próximo 31 de enero saldrá de circulación el billete de $5, pero en la Región las monedas de ese valor todavía brillan por su ausencia. De acuerdo a un relevamiento realizado por EL DIA, en kioscos, puestos de diarios y revistas, paradas de taxis, verdulerías y almacenes, por estos días todo el mundo quiere pagar con esos papeles, pero muchos ponen reparos a la hora de aceptarlos.

En tanto desde el Banco Central de la República Argentina - BCRA - se comunicó que la reposición se realiza de manera constante y creciente.



Como se informó en su momento, de acuerdo al cronograma original, la fecha límite para canjear esos billetes por monedas u otros billetes será hasta el próximo 28 de febrero. Hasta esa fecha también podrán ser depositados.



Si bien en teoría no debería haber ningún problema, en la práctica no son pocos los sectores que manejan el cambio chico, como por ejemplo los taxistas, porque deben redondear para abajo viajes que cuestan por ejemplo $92 o $96. Los empleados de los kioscos también sufren por la falta de cambio en general, y en particular de las monedas de $2 y $5.



Desde el Banco Central se informó que constantemente se envían monedas de $5 a las entidades financieras y que en las últimas semanas, a la par de que se van retirando los billetes de ese valor, aumenta el ritmo de distribución del metal.



“Proveer de cambio también depende de las entidades, en este momento se está en pleno proceso de puesta a disposición de las monedas, a medida que se produce la salida de los billetes”, comunicó un vocero del Banco Central.



En esa línea, en el BCRA se indicó que continúa la provisión de monedas a través de los canales habilitados a las entidades financieras, como también a las empresas o asociaciones empresariales que estén interesadas. Para obtener mayor información podrán dirigirse a operaciones.monedas@bcra.gob.ar.



Los papeles de 5 pesos comenzaron a ser emitidos en el año 1998 y desde el 1° de agosto pasado, cuando se anunció la salida de circulación, ya se retiraron 50 millones de billetes.

En el marco de un programa de destrucción de billetes deteriorados, como parte de su plan para mejorar la calidad del dinero circulante, en mayo de 2018, salió de circulación el billete de 2 pesos.