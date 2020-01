Rugbiers acusados de filtrar fotos hot de chicas platenses: "Te voy a hacer mierda", la amenaza a una denunciante

Una joven platense salió a denunciar públicamente a un grupo de jugadores de rugby del Club Universitario de La Plata por “violación a la intimidad” y "amenazas". En diálogo con EL DIA la mujer se identificó como Narella R. y apuntó contra un grupo de deportistas de entre 24 y 25 años por difundir en grupos de WhatsApp, sin su consentimiento, imágenes de ella manteniendo relaciones sexuales con uno de ellos, pero además aseguró que luego de la denuncia recibió una serie de amenazas.

El escándalo estalló con la publicación de una captura de pantalla de conversaciones que mantuvieron los jugadores de rugby en WhatsApp con respecto al hecho que motivó la denuncia de la chica, quien en su primer posteo expresó: "El que me sacó la foto hace una hora que se reía del sticker, yo estoy llorando hace dos días".



En un tuit refiere además a que la imagen fue tomada por una tercera persona que la habría observado mientras ella mantenía relaciones con uno de los chicos del grupo de amigos, a quien también apuntó por la difusión de las fotos.

En ese sentido, la mujer explicó a este medio que la filtración de las imágenes íntimas "me exponen en mi laburo, en la facultad". Asimismo, aclaró que si bien no pudo acceder a las imágenes que fueron difundidas, pudo darse cuenta de lo ocurrido a través de un sticker de WhatsApp.

Tras su primer mensaje y en respuesta a comentarios que recibió en Twitter, y a su vez ampliando su denuncia pública, la joven expresó que "violaron mi intimidad que es un poco más grave que me manden una foto de una p..., lo cual me pasa todos los días y no vas a ver que me queje nunca. Para que tomes dimensión de lo que estás comparando".

Posteriormente volvió a publicar capturas de pantallas sobre conversaciones contra el grupo de WhatsApp sosteniendo que "en vez de tomar dimensión de la gravedad y hacer al menos una autocrítica se siguen riendo en sus grupos".

"Son encubridores y merecen también ser escrachados", sentenció la joven, que dijo sentirse preocupada ante la posibilidad de que las fotos hayan sido replicadas por fuera del grupo de amigos.

Al ser consultada sobre si accionará penalmente en torno a su denuncia pública, la mujer manifestó que "no sé qué hacer, no sé si ir a la Justicia o a una comisaría a hacer la denuncia".

Y contó que "no sé qué hacer, porque me están amenazando con abogados". Posiblemente radique también una denuncia por "amenazas". "Hoy estoy recibiendo amenazas por el chico que estuvo conmigo", enfatizó. Al respecto reprodujo en Twitter algunas frases de la conversación que mantuvo con el joven y difundió dos capturas de pantalla. "

Para Narella R. "la amenaza es por hacer público esto que pasó, la intención de ellos es que yo borre todo, y la verdad es que me sentí re mal, es horrible".

Asimismo, dijo que ella no realiza actividades en el Club Universitario y que los chicos forman parte del círculo de amigos de su hermano que juega al rugby en la sede de Gonnet. "Son amigos de mi hermano, yo confiaba, salgo con los de la U porque me cuidan", comentó. Y agregó: "Es terrible, ni un poco de empatía en pensar que ellos tienen hermanas".

¿Más casos?

Tras realizar las declaraciones públicas, Narella R. remarcó que "mi familia está al tanto de todo, estoy recibiendo apoyo y contención de ellos, de mi mamá, mi papá y mi hermano". Además, indicó que "también están mis amigas, ellas son las que me apoyan".

Mientras evaluaba la posibilidad de radicar una denuncia formal, la joven expresó que "yo no quiero hacerle mal a nadie, tampoco a mi hermano, por ahí le van a recriminar a él desde el club". "Se cagaron en mí, que soy la hermana de un amigo", subrayó.

Narella R. dijo que por el momento no recibió llamados desde la institución, donde ya tomaron conocimiento de la denuncia realizada a través de las redes sociales.

Sin embargo, este medio puso saber que en la tarde de hoy la subcomisión de rugby de la "U" mantendrá una reunión que será encabezada por Juan Damioli. A su vez, se evaluaba por lo pronto suspender a dos jugadores sospechados se concretar la filtración de las imágenes.

La joven además contó que "hablé con otras chicas a las que les pasó lo mismo, son tres o cuatro casos más". "No sé cómo va a seguir todo esto", deslizó.