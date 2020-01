Tránsito fatal en La Plata: "Sigue siendo la ciudad con mayor índice por accidentes del país"

Durante el año 2019 se registraron 59 muertes en accidentes de tránsito en La Plata (no cuenta Berisso y Ensenada) y más del 45% fueron víctimas que circulaban en moto, según un relevamiento de la asociación Corazones Azules Argentina, que busca concientizar sobre la responsabilidad que implica ser conductor y peatón en prevención de accidentes.



Según el informe de la organización, la mayoría de las víctimas fatales se dieron en accidentes ocurridos en localidades de la periferia de la ciudad, siendo las calles con más siniestros viales las avenidas 122, 520 y 44 ; y la Autovia 2 y Ruta 36 (a la altura de El Peligro, Olmos y Abasto).



De las 59 víctimas, unas 27 de ellas circulaban en moto, por lo que representan el 45,7% del total de víctimas; en tanto en auto hubo 19 que representan el 32,2 %; peatones hubo 11 (18,6%) y en bicicleta hubo 2 (3.3 %).



"En los últimos cuatro años y con un total de 327 fallecidos tuvimos 161 muertos con vehículos en motos, lo que representa el 49,2 %. En su mayoría, los conductores no utilizaban casco", precisó el informe.



El titular de la ONG, Pedro Perrotta, expresó a esta agencia que "La Plata es la ciudad con mayor índice por accidentes de tránsito del país y no cuenta con una política vial ni hay campañas de concientización ni educación vial, sabiendo que la única manera de revertir esa problemática es desde la educación y la prevención de siniestros viales".



Del relevamiento surgió que los fines de semana son los días donde más muertes viales se producen, en este caso 26: las localidades con mayor cantidad de muertos viales fueron: Los Hornos, Melchor Romero y Lisandro Olmos y los jueves, sábados y domingos aparecen como los días con más muertes viales.



Sobre los 59 muertos que se registraron el año pasado en la capital bonaerense, el 44,7% (26 personas) tenían menos de 30 años; el 86,4% eran hombres ya que 51 de las víctimas tenían ese sexo y las restantes 8 fueron mujeres.



En cuanto a la franja horaria, 32 sucedieron a la mañana; 16 de noche y 11 de tarde y los meses donde se registraron más accidentes fueron octubre con 10; noviembre con 8 y diciembre con 6, los meses de más calor.



"La cantidad de muertos viales puede ser mucho mayor a la mencionada dado que no hay oficialmente un registro o seguimiento de las personas que perdieron la vida semanas o meses después de haberse accidentado, por lo que la ONG ha solicitado al Ministerio Público Fiscal del Distrito Judicial La Plata información referida al tema", destacó el relevamiento.



Durante el 2018 hubo más víctimas fatales, unas 68; pero el descenso no se atribuyó a ninguna campaña preventiva sino a que bajó el consumo de alcohol y el uso del automóvil, debido en este último caso al encarecimiento del precio del combustible y al temor a ser víctimas de delitos.