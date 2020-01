Dramática encrucijada de las pymes por la alta presión fiscal

La presión fiscal desmedida es un factor negativo que puede incentivar el fenómeno de la evasión, iniciándose a partir de allí un callejón sin salida: de la elevada evasión puede derivar una menor recaudación, de modo que el Estado decide subir inicuamente las alícuotas o crear nuevos impuestos. Se trata de un círculo perverso, que perjudica en forma directa el desarrollo de la actividad económica y a la población en general.

Parte de este es problema está acosando críticamente a las pymes de nuestra región. Representantes de esa franja empresaria acaban de señalar ante EL DIA que la incidencia de todos los impuestos complica seriamente sus finanzas. Los datos ofrecidos por directivos de distintas entidades dejan a la vista el dramático panorama que enfrentan las pequeñas y medianas empresas de nuestra zona. Y aluden a la imperiosa necesidad de que se impulse una reforma tributaria integral.

En ese contexto, se conoció esta semana un informe del Banco Mundial en el que se indica que las pymes argentinas que pagan todos sus impuestos trabajan a pérdida. El trabajo reflejado por este diario reveló que si una empresa industrial nacional cumple con todo lo que le pide pagar el fisco tiene que enfrentar una presión impositiva del 106 por ciento del neto de las ganancias, es decir, tiene que producir para perder. Y, además, en ese funesto y absurdo podio, la Argentina le saca varios cuerpos a otros dos países sudamericanos: Bolivia, con el 84 por ciento y Venezuela, con el 73 por ciento, pruebas del estrangulamiento que produce la pesada carga fiscal.

Los empresarios también aludieron a las tasas de interés altísimas y a la presencia de una economía informal que asciende al 50 por ciento de la operatoria y contribuye a reducir las ventas de quienes cumplen con todas las leyes.

Quienes así formularon objeciones y presentaron alternativas superadoras, que permitan desarrollar la industria y la actividad comercial en nuestra zona, ciertamente deprimida en los últimos años, fueron directivos de la Unión Industrial del Gran La Plata, la Asociación de Pymes Constructoras, Calpo (gremial empresaria del oeste platense), Confederación General Económica -”con este esquema hay que elegir entre pagar salarios, pagar créditos o pagar impuestos. No se puede con los tres”, dijo un directivo de esta entiad- , Confederación Económica provincia de Buenos Aires y Oacis (entidad que agrupa a comerciantes de Olmos), coincidentes a la hora de cuestionar la altísima presión impositiva que enfrentan sus socios y los resultados negativos que ella obtiene. Entre otros, el de poner al borde de la quiebra a muchas pequeñas y medianas empresas.

La voz de los empresarios platenses debe ser atendida. No se trata en absoluto de cuestionar el concepto de disciplina fiscal, que debe ser respetado por todos los contribuyentes y que es la base imprescindible de sostenimiento del Estado. Pero sí parece pertinente que las instituciones del Gobierno, en especial las autoridades tributarias y los legisladores, analicen a fondo cuál es la política tributaria más conveniente, que no se desmadre ni responda a emergencias coyunturales y que, en cambio, sirva para incrementar los niveles de recaudación y, además, para estimular y no para deprimir a la actividad económica general.