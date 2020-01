Habló la mamá de Brian, el chico que fue quemado tras una discusión en Tolosa: "está grave"

En medio de la conmoción que viven los familiares y allegados de Brian Genasis por el ataque que sufrió en un sector de Tolosa, su madre Alejandra dialogó con eldia.com y brindó precisiones sobre su estado de salud.

Sobre este ataque, que aparentemente se produjo en el marco de una pelea que inició con una fuerte discusión, según señalaron testigos y que terminó con una de las partes envuelta en llamas, la mujer sostuvo que "es injusto lo que le pasó porque me parece que no se merece lo que le hicieron".

"Es un chico alegre, bueno. Todos lo quieren en el barrio, tiene muchos amigos, millones de amigos. Y todos te van a decir lo mismo de él: 'que tiene buen corazón, es buena persona no molesta a nadie, no tiene nada pero nada'. Nunca le hizo mal a nadie" indicó la mamá visiblemente dolida.

En la entrevista que concedió a este diario, la señora precisó que "él está grave, está entubado" y que tiene "quemada la tráquea, tiene un pulmón quemado, tiene los brazos quemados, la cara, el pelo y bueno y ahora está luchando por su vida"

Indicó al mismo tiempo que "lo pasaron a terapia" y que los médicos le remarcaron que "hay que esperar". "Lo tienen sedado porqué si lo despiertan, si está despierto, entonces él puede sentir el dolor y no quieren que se desespere y entonces el caso se puede agravar" detalló sobre las indicaciones que le dieron los especialistas.

En tanto, sostuvo que "ya le están pasando calmantes y una medicación para ver si se puede cicatrizar".

Magalí, la hermana de Brian, contó a EL DIA que el hecho tuvo lugar cuando su hermano se disponía a festejar su cumpleaños. "Él se fue a festejar con los amigos dijo que iba a ir así que lo saluden porque él estaba trabajando todo el día y nos enteramos esto" relató.

En tanto, su hermano Juan habló sobre la versión que señala que Brian y su agresor se habían visto anteriormente.

Además de confirmar que ambos se conocían y aclarar que no sabía de que haya existido una diferencia previa, opinó que "todo fue un momento de locura porque no tenía ningún problema con mi hermano. Mi hermano no jodía a nadie, por ahí se pone loco cuando toma pero no jodía a nadie".