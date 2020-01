Habló una de las mujeres que denunció a los rugbiers platenses

Mara Sist, es la ex novia de uno de los implicados identificado como FF, a quien tiempo atrás denunció por distintos hechos de violencia de género por los cuales pidió una restricción perimetral - y un botón antipánico para estar a resguardo del rugbier.

Como publicó este diario, el abogado Lautaro Slpizer se presentó esta mañana en el edificio judicial de 7 entre 56 y 57 junto a Mara Sist y que por una decisión que tomó junto a su familia, Narella R "decidió no presentarse". De todos modos formalizó una denuncia por "coacción" y "amenazas" contra el grupo de rugbiers y, además, se acusó a dos de ellos de "abuso sexual". Se trata de FF que mantuvo sexo con Narella R. cuando fue fotografiada y un tercero que se encargó tomar las imágenes.

"Ocurrieron desde el comienzo de la relación y con el tiempo fueron escalando, me fui acostumbrando, pero llegaron a tal nivel que tuve que hacer la denuncia", relató la joven en una entrevista con El Día.

Y agregó: "Hechos como agresión psicológica, que no se le da tanta importancia, pero daña mucho la mentalidad y la autoestima. También daños físicos como romper cosas o me ha hecho responsable de hacerlo enojar".

La mujer detalló que "estas situaciones ocurrieron hasta el fin de la relación y realicé la denuncia. Esa última fue episodio muy grave donde se me sentó arriba y me inmovilizó. Me asusté mucho y me dijo que agradezca que no me cagu... a palos. Rompió la puerta de entrada en mi edifico. Los vecinos preocupados pensando que era un robo. Esto ocurrió en septiembre del año pasado".

Sobre el caso de Narella R, dijo que "la conocía porque era amiga de Fernando y yo la conocía por la novia de él. Pensé que ella tenía conocimiento de estos y hechos y pudimos hablar".

El caso de la difusión de fotos íntimas en grupos de WhastApp de rugbiers de la "U" salió a la luz tras la denuncia pública que hizo esta semana Narella R a través de su cuenta personal de Twitter. Posteriormente varias jóvenes se comunicaron con ella para brindarle apoyo y contarle distintas situaciones de violencia de género que afirman haber padecido a manos del mismo grupo de chicos. Entre esas jóvenes estaba Mara Sist, ex novia de FF y principal impulsora de la denuncia radicada hoy en la justicia platense.

*Mañana la entrevista completa en la edición impresa de El Día