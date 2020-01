Golpeó brutalmente a su ex pareja y la amenazó: "Agradecé que no te pegué un tiro"

Un caso de violencia de género que se conoció en las últimas horas sacudió a Tolosa. La víctima es una joven de 25 años que, según la denuncia, fue brutalmente golpeada por su ex pareja, un hombre un año mayor que ella.

"Hacía unos dos meses que habíamos cortado nuestra relación que había durado unos cinco meses. Luego nos seguimos hablando, nos vimos, pero no resultaba", le contó Magalí Lencina a este diario.

"Si bien había cierta insistencia por parte de él en volver, en los mensajes que nos mandábamos no había violencia. Hasta que pasó lo del sábado a la medianoche", agregó la mujer.

"Yo estaba hablando con un amigo en la puerta de mi casa en 525 entre 24 y 25. Se acercó de manera violenta y le pegó a él. Yo quise interceder y me pegó dos trompadas en la cara". El calvario para ella no terminó ahí, ya que horas posteriores -según detalló Magalí-, le envió varios mensajes por Whatsapp: "Agradece que no te pegué un tiro", me dijo primero y luego "Te voy a matar a tu familia, en referencia a mis tres hijos seguramente".

Respecto a la denuncia, Magalí dijo que "esa misma madrugada realicé la denuncia en la Comisaría de la Mujer".

Según detallaron fuentes oficiales, ya con la interversión de la Fiscalía N8, finalmente el Juzgado de Familia Nº3 ordenó una orden de restricción perimetral para el acusado E.M.F. de 200 metros. Además también se solicitó a la Secretaría de Seguridad del Municipio el botón antipánico para otorgarle a la víctima.