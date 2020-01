“Nunca soñamos este presente que estamos viviendo”

María Victoria Granatto pasa sus días entrenando para las competencias venideras. Con la Pro League y los Juegos Olímpicos de Tokio en la mira, la también estudiante de Relaciones Internacionales se tomó unos minutos dentro de su rutina habitual para visitar la redacción de este matutino y analizar lo que fue el 2019 que pasó y lo que se le viene a nivel individual y grupal, tanto en Santa Bárbara, como en Las Leonas.

- ¿Qué balance hacés del 2019?

- Fue súper positivo desde lo personal y desde lo colectivo también. Logramos mantener la categoría con Santa Bárbara y salimos campeonas Panamericanas con el Seleccionado. Fueron muchos desafíos y muchos sueños cumplidos, así que fue un año muy bueno.

- ¿Qué objetivos hay ahora?

- Con el club la idea es solidifcar un poco el equipo y poder salir de lo que fue el 2019, que fue un año bastante negativo para nosotras por más de que pudimos mantener la categoría. La realidad es que no queríamos jugar lo que terminamos jugamos. Ahora la idea es aportar desde lo que pueda. Soy la más grande del equipo y quiero ayudar a cambiar un poco la realidad. Y con el Seleccionado tenemos la Pro League, ahora en la primera mitad del año. Y después los Juegos Olímpicos, en julio. Estoy pensando un poco en eso. Se viene una primera parte del año muy dura, con mucho entrenamiento.

- Decías que fue un año complicado en Santa, donde se jugó la permanencia, ¿por qué creés que se dio así?

- Somos un equipo muy joven. Yo soy la más grande, con 28. La que me sigue tiene 25 y la mayoría de las chicas rondan los 20. Creo que eso nos terminó pasando factura. Además, con Majo no pudimos estar en toda la primera mitad del año y creo eso se siente porque ella es la capitana y yo la mayor. Creo que se siente tanto desde el juego como en la construcción del grupo, algo que nos faltó. Siempre fuimos muy irregulares, pero nos venía resultando fácil quedarnos en Primera. La temporada pasada nos costó un montón, pero sobre el final el equipo se sobrepuso. Tenemos jugadoras muy buenas, sólo que les faltaba ese “golpe de horno” que, con la experiencia de haber jugado los playout, se generó esa experiencia necesaria para jugar en Primera.

- En Santa cerraron el año jugando con Las Leonas, con vos y Majo siendo parte, ¿cómo lo vivieron?

- Fue una alegría inmensa. Siempre se soñó con hacer algo así en el club, desde que se empezó a pensar con la posibilidad de contar con una cancha de agua. Toda la gente trabajó para que saliera de la mejor manera y pudimos hacerlo. Fue un sueño cumplido. Un antes y un después para el hockey de la ciudad. Ver llegar a las alemanas con los micros, el hecho de verlas caminar por las calles de nuestros barrios, fue algo magnífico. Todos los partidos tuvieron una concurrencia increíble, con jugadoras de otros equipos. Creo que es un puntapié enorme para el hockey de la ciudad, que viene creciendo hace muchos años y pudo materializarlo con esos partidos. Toda la gente del Seleccionado y de la Confederación estaban súper conformes con el desarrollo de los partidos, así que creo que estuvimos a la altura del evento. Y haberlo podido compartir con mi hermana, que somos hijas del club, fue una alegría hermosa.

- Mencionás el caso tuyo y de tu hermana, compañeras en la Selección, ¿en algún momento se imaginaron este presente?

- La verdad que no. Nunca lo pensamos ni lo soñamos de chiquitas. Siempre lo hicimos para divertirnos, para competir. Después, llega un momento en que uno empieza a crecer y el deporte te va exigiendo más. Pero nunca lo hicimos con la idea de llegar al Seleccionado. La verdad es que tuvimos mucha suerte y somos privilegiadas en este sentido. Me parece que es algo único poder estar juntas en este lugar. Obviamente que hay un esfuerzo enorme de nuestra familia y de toda la gente que nos rodeó siempre. Pero insisto, siempre fue pensando en hacer lo que queríamos hacer y no pensando en lograr algo. Hoy en día estamos cayendo de lo privilegiadas que somos de poder estar compartiendo esto. Pero nunca fue un sueño. Hoy lo vivimos así. Pero no es algo que pensábamos de chicas.

- ¿Qué te cambió el hecho de ser jugadora de la Selección?

- Es una responsabilidad muy grande. Hay veces que uno no se da cuenta cómo llega a las personas. Desde las redes sociales, desde estar en la cancha. Todo lo que una hace, se mira de otra manera. Ya sea como jugadora o como persona en la sociedad. Todo tiene otra repercusión, así que hay que ser mucho más responsable en lo que se dice y en lo que se hace. Siento esa responsabilidad de comprender que lo que yo digo, va a haber un montón de gente que lo va a estar escuchando. Y lo que yo piense, puede estar representando o no a un montón de personas. Entonces uno tiene que ser un poco más cuidadoso. Y también las responsabilidad de estar representando al país. Eso es una responsabilidad enorme, que a mí personalmente me trajo un cuidado mayor con las comidas, por ejemplo, con el entrenamiento. No solamente por mí, por el hecho de querer ganarme ese lugar, sino porque me pongo la remera de mi país. Y cuando uno lo hace, quiere hacerlo de la mejor manera posible para dejar al país lo más alto que se pueda. Hay una cuestión de compromiso colectivo.

- En Básquet suele señalarse mucho lo que fue la Generación Dorada y su legado. En el caso del Hockey, con todo lo que han ganado Las Leonas a través de los años, ¿creés que no se las valora de la misma manera?

- La realidad es que Las Leonas ganaron todo. Son campeonas del mundo, son Plata olímpica. Tuvieron a la mejor jugadora del mundo elegida ocho veces (Aymar). Pero creo que no es un deporte tan popular en el país a nivel masificación en los medios. A nivel regional como nacional, no se le da difusión que tal vez sí se le da a otro deporte. Y creo que también pasa por el hecho de que somos mujeres. Lo veo desde ese lado también. Pasa en el fútbol, que es muy popular en los hombres y no tanto en las mujeres. Y no porque no haya mujeres que jueguen, sino porque somos mujeres. Esa es la primera deficiencia que tiene nuestro deporte. Y es que, siendo mujeres, es muy difícil generar rating en la televisión y un montón de otras cosas. Obviamente que las chicas, que ganaron todo, se han hecho su lugar y su respeto en el ambiente. Pero sí creo que si se pudiera revertir la disparidad de género que hay en el deporte a nivel nacional y a nivel mundial, porque no solamente pasa acá, el hockey hoy no sería amateur, sino profesional. Y nosotras podríamos vivir de esto como lo hacen los jugadores de básquet, de fútbol y de handball; y no así las jugadoras de básquet, de fútbol o hockey. Hoy el fútbol está dando un cambio en ese sentido, pero es todo muy incipiente. Creo que es un debate que hay darse hacia adentro del deporte. Hoy en día, y gracias a las que ya ganaron todo, estamos muchísimo más cómodas y tenemos muchas más facilidades que las chicas no tenían. Pero mientras sigamos siendo una sociedad con esa disparidad de género, esas cosas se van a seguir sintiendo.

