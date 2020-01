¿Cuánto cuesta casarse?

Celebrar el amor, compartir la felicidad con los seres queridos, reír, bailar, disfrutar, vivir un día soñado. Llegar a esos objetivos y encarar una boda requiere que los novios –y en la mayoría de los casos su familia- inviertan una considerable cantidad de dinero... ¡y tiempo!. Visitas a los salones, entrevistas con los responsables de los caterings, modista, florería, fotógrafo, dj, ambientación, la torta. La lista es larguísima. Y cada ítem muy costoso. ¿Qué eligen los platenses a la hora de casarse? ¿Cuáles son las tendencias? Lo cuentan los protagonistas: recién casados o parejas a punto de dar el paso, repasan su planilla de gastos con nosotros y nos dicen cuánto cuesta dar el sí.

“Nos casamos en noviembre pasado. Comenzamos a organizar el casamiento en febrero y ya en marzo teníamos todos los proveedores cerrados. Para nosotros lo principal era contratar gente en la que pudiésemos confiar plenamente y poder disfrutar al máximo la organización previa y la fiesta”, cuentan Rocío y Esteban.

detalle por detalle

“Desde que decidimos que nos íbamos a casar pensamos que queríamos que la decoración la hicieran las chicas de Sociedad Creativa. Las sigo por Instagram y me encanta lo que hacen. Además, unos amigos las habían contratado y estaban súper contentos con su servicio. Nos juntamos con ellas en marzo, les comentamos que queríamos un estilo simple, con onda y descontracturado. Por eso queríamos livings para la fiesta y no usamos las mesas y sillas que tenía el salón. Les comentamos que no pretendíamos armar las mesas, que nuestra idea era que cada uno pudiese sentarse donde quisiera. Con ellas acordamos que la familia sí iría en mesas altas para mayor comodidad mientras que los amigos estarían en livings. Nos pasaron un presupuesto, lo afinamos y cerramos”.

“Nosotros armamos los centros de mesa, los souvenirs, pusimos palitos de selfie en cada mesa y abanicos en cada silla de la ceremonia. Además, armamos los kit para los baños, una piñata para acompañar el cotillón. Todo lo que preparamos se los llevamos al local el día antes de la fiesta y ellas se encargaron de llevar y organizar todo”, resume Rocío, que quería que su fiesta contara con muchos detalles lindos, pero ese día necesitaba relajarse y que todo quedara en buenas manos. El costo en ese rubro fue de alrededor de 60 mil pesos.

Claro que toda buena fiesta siempre está regalada con buena bebida. Hoy la tendencia es contar con una buena barra de cocktails, con aperitivos, opciones para acompañar la cena y tragos clásicos que se sirven hasta el amanecer. “Nico, el dueño de Santé es un gran amigo mío. Nunca se me ocurrió que podría tener una barra que no fuese la de él. Se puso el casamiento al hombro y coordinó con todos los demás proveedores todo lo necesario. La barra fue genial, los barman unos genios y la fotocabina un plus que le sumó a la fiesta. ¡El Malbec Frozen fue la estrella de la noche!”, dicen los novios, que gastaron unos 110 mil pesos en este servicio.

El hecho de inmortalizar el festejo en fotografías y video es una de las preocupaciones importantes a la hora de planear la boda: se busca un profesional que vaya con el estilo de cada pareja, algunas prefirieren los formatos clásicos, otras buscan que lo espontáneo sea retratado mientras todos disfrutan. En el caso de Rocío y Esteban, ellos cuentan que “nos reunimos y acordamos el estilo de la cobertura. Descontracturada sin formalidades. A los pocos días después de la fiesta nos enviaron un adelanto y a menos de un mes teníamos las fotos y dos videos (uno corto para redes sociales y uno más largo como resumen final. Todo en una cajita de diseño que nos maravilló. Ver esa noche retratada en imágenes nos hace revivirla cada vez que la vemos”, dice la flamante esposa, que por 12 mil pesos encontró un servicio ideal para la fiesta.

El catering de Paulina Bertolotti costó unos 100 mil pesos; el salón elegido fue la Casa del Niño de la República de los Niños de Gonnet y para vestirse, la novia eligió todo exclusivo (vestido alrededor de los 30 mil pesos; zapatos, 6 mil; make-up y peinado, 2.200; tocado, 1.500) y el novio usó un traje de alquiler, que costó 8 mil pesos.

“Para todos los casamientos que fui en los últimos años use un vestido de Lucila, la diseñadora y dueña de la marca Egidia (junto a su madre) son de Las Flores. En febrero les avisé y acordamos que en agosto nos juntábamos para definir cómo iba a ser. En la primera entrevista ya ambas sabíamos que queríamos del vestido. Ella se encargó de comprar las telas y pensar desde cómo debían ser los zapatos hasta como tenía que maquillarme y peinarme. En tres encuentros me llevé mi vestido listo. Un modelo atípico para novias, corto con un kimono de encaje arriba”, cuenta, feliz, Rocío.

NOCHE MÁGICA

Juan y Sofía se casan en noviembre próximo y están organizando su fiesta para más de 200 personas.

“Vamos a hacer la fiesta en La Enramada, en el salón grande, para más de 200 personas y cuesta 100 mil pesos. El cubierto, para la cena, con mesa de recepción muy completa, plato, postre, mesa dulce, bebida y barra, hoy está 2.500 pesos por persona, precio de actual”, detallan.

También hay otras opciones de comida. por ejemplo, Juan Titarelli ofrece un catering con “un menú de finger food, una mesa de recepción grande, con bocados fríos y calientes, mesa dulce, fin de fiesta con pizza, con mozos, vajilla y mantelería incluidos, 2.000, sin bebida”.

Un civil puede ser de 600 pesos por persona. De ahí para abajo, hay muchas opciones. Hay otros estilos de fiesta, con presupuestos menores, que pueden optar por sándwiches, pata de ternera o pizza libre. En ese caso el costo puede bajar bastante.

El promedio de costo de un food-truck, para un menú informal de picadas, sandwiches y otros pasos intermedios, es de unos 1.100 pesos por persona. Si se le adiciona una barra, con cerveza y tragos, son unos 400 pesos, por cada invitado.

Verónica y Ramiro se casaron en diciembre pasado en el salón La Podestá, de calle 155 y 34. En total fueron 155 invitados, y el cubierto salió 1.325 pesos por persona (ese valor incluía catering, dj y salón).

“La comida que elegimos era lunch que constaba de bandejeo de empanaditas, quesitos. Una isla de fiambres y tres food points (cada food points tenía 4 opciones de comida). Excelente el servicio, atención de los mozos, maitre y la encargada del salón”, cuenta detalladamente Verónica.

“Para el civil, firmamos y nos fuimos a la casa de mis suegros donde comimos unos sanguches de bondiola y pasamos el día ahí. No hicimos mucho más porque hacíamos todo al otro día en el salón. Para ese día del civil éramos 50 aproximadamente”, dicen los recién casados.

“En la fiesta hubo una banda, que costó 30 mil pesos y tuvieron un tótem, que es una pantalla tipo tele para sacarse fotos. Eran dos gustos que queríamos darnos”, comenta Verónica. Con estos detalles hicieron que todos se divirtieran al Máximo y se llevarían un lindo recuerdo de su noche soñada.

Laura y Carlos, que por estos días están de luna de miel en Mar del Plata, “súper gasolera”, invirtieron todo en la fiesta. Además de los gastos de salón, catering, vestido y demás “gastos fijos”, aportan que en cotillón se van unos 10 mil pesos y en souvenires 12 mil. “Si uno tiene la posibilidad de hacer el gasto, se embala. Nosotros preferimos poner el dinero en esa noche y tener unos días de viaje a un lugar más austero. Teníamos la ilusión de una fiesta inolvidable... y así fue”.

Verónica y Ramiro se casaron en diciembre. Fueron 155 invitados, y el cubierto salió $1325

“Preferimos poner el dinero en esa noche y tener el viaje a un lugar más austero”

Los zapatos de la novia pueden conseguirse por 6 mil pesos. Depende si son personalizados o no

“Nosotros armamos los centros de mesa, los souvenirs y pusimos palitos de selfie en cada mesa”

Algunos valores

SALÓN: entre 50 y 100 mil pesos.

CATERING: entre 1.100 y 2.500 pesos por persona.

FOTO Y VIDEO: desde los 7.000 pesos.

VESTIDo DE NOVIA: desde 15 mil pesos.

ALQUILER DE TRAJE: desde 6 mil pesos.

RAMO: desde 1.500 pesos.