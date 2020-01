Marcelo Ojeda, con pasado en Tenerife y el Pincha, y presente en Unidos de Olmos

Y el fútbol tiene estas cosas... Muchas veces inexplicables. Marcelo Ojeda (51), un ex arquero que supo defender los colores del Tenerife español, Estudiantes, Lanús, Defensa y Justicia y la Selección Argentina, quiere dejar su nombre marcado a fuego en la historia de Unidos de Olmos, que a finales de este mes competirá en el Torneo Regional Amateur 2020, en representación de La Plata.

El ex guardameta, quien asumió la conducción técnica del equipo del Oeste platense (campeón del Apertura 2019 de la Liga) en septiembre pasado, sabe que se encuentra ante un desafío enorme para su trayectoria, ahora como entrenador.

En un mano a mano con este diario, Marcelo Ojeda contó cómo llegó a Unidos de Olmos y porqué eligió venir a La Plata.

“¿Cómo se dio todo...? A través de un amigo, Miguel Godoy, quien conoce muy bien el club y al Colo Luis Pérez. Me gustó mucho el proyecto de trabajo, el entusiasmo que pone la gente en el día a día y el desafío que ello implica. Por eso decidí venir a Unidos de Olmos. Además, porque dirigir el Regional Amateur es una vidriera, que te puede abrir otras puertas”.

Ojeda, quien abandonó el fútbol profesional cuando tenía 33 años, reconoció la importancia de estar al frente del equipo “azulgrana”. “Me gustan los desafíos. No importa donde me toque dirigir. Acá me han recibido de una manera excepcional, y creo que lo mejor que puedo ofrecer es trabajo, seriedad y responsabilidad, junto a Alfredo Jáuregui, un hombre que conoce mucho y tiene un enorme recorrido por diversos clubes, y el resto de mis colaboradores. Llegué a este club pensando en conseguir lo máximo. La idea es llevar a Unidos de Olmos lo más arriba posible. Sabemos que será complicado, pero no imposible”.

Ojeda, quien a finales de diciembre de 1999 se incorporó a Estudiantes (lo dirigía Pancho Ferraro), no pudo evitar recordar, precisamente, su paso fugaz por el Pincha.

“Ni bien pisé el Country Club, los jugadores me hicieron sentir como uno más del grupo. Me integraron bárbaro y me explicaron que Estudiantes es una gran familia, con sentido de pertenencia. Y esa experiencia me sirvió muchísimo, a pesar de haber estado apenas seis meses y de haber jugado tres partidos (Vélez, Argentinos e Instituto). Además, me enamoré enseguida de la Ciudad. Tal vez eso ayudó a que regrese nuevamente, ahora como técnico”.

Y agregó: “En Estudiantes tengo los mejores recuerdos. Esa unidad de los muchachos y el sentido de pertenencia que penetró en mi vida en un abrir y cerrar de ojos. Fue una experiencia importante, que jamás se olvidará”.

Volviendo a su presente, en Unidos de Olmos, Ojeda enfatizó que “acá encontré a un grupo que sabe lo que quiere, que deja todo en la cancha y que apostó fuerte a este torneo. Saben que para conseguir objetivos hay que pelear siempre y no bajar los brazos. Eso es lo que queremos del grupo”.