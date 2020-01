Pérez de Cuellar, el mediador de la ONU en la guerra de Malvinas, cumplió 100 años

Lima

EFE

Javier Pérez de Cuellar, quien ayer cumplió cien años de vida, es uno de los peruanos de mayor relevancia en la historia mundial, tras haber sido, hasta el momento, el único latinoamericano en ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas, entre 1982 y 1991.

Considerado un negociador incansable, efectivo, paciente y cauteloso, durante sus diez años al frente de la ONU, Pérez de Cuellar mostró un gran interés por los países del tercer mundo y actuó de pacificador en diversos conflictos internacionales.

DE MALVINAS AL GOLFO PÉRSICO

Entre numerosas intervenciones, desempeñó un papel decisivo como intermediario en la guerra de las Malvinas, que enfrentó en 1982 a Argentina con Gran Bretaña, y consiguió que el iraquí Sadam Husein y el iraní Jomeini acordasen la paz a través de la resolución 598 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada en 1987.

También dedicó su esfuerzos en favor del Grupo de Contadora, marco básico para la pacificación de Centroamérica, y para la salida negociada de las tropas soviéticas de Afganistán, además de interceder en las negociaciones para la independencia de Namibia y en el conflicto del Sahara entre Marruecos y el Polisario.

Intercedió en los contactos Chipre-Turquía y bajo sus auspicios se produjo, en enero de 1990, un acuerdo sobre un plan de paz de la ONU para Camboya; además de haber sido uno de los más destacados mediadores en el conflicto del Golfo Pérsico.

Nacido en Lima el 19 de enero de 1920, y de familia aristocrática, Javier Felipe Ricardo Pérez de Cuellar Guerra se casó en primera nupcias con la francesa Yvette Roberts, con quien tuvo dos hijos, y posteriormente con la peruana Marcela Temple Seminario, con quien tuvo otros dos hijos.

El veterano diplomático permanece alejado del escenario público desde hace varios años, por su delicado estado de salud, después de haberse postulado a la presidencia de Perú en 1995 e integrado el gobierno de transición del presidente Valentín Paniagua (2000-2001) como titular del Consejo de Ministros y canciller de la República.

“Quiero saludar a Javier Pérez de Cuéllar por sus cien años de vida. Peruano ilustre de impecable trayectoria dedicada al servicio del Perú y de la comunidad internacional”, escribió ayer el presidente peruano, Martín Vizcarra, en su cuenta de Twitter.

El actual secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, también escribió una carta en la que le expresó sus saludos por el cumpleaños con “orgullo y alegría”.

El destacado diplomático afirmó, en declaraciones recogidas por la prensa en 2001, que tenía la suerte de dormir bien, sin dejar que los problemas lo angustiaran. “Mis sueños son diría yo surrealistas. Cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Eso además me da gran serenidad. Algunos amigos dicen que no tengo nervios”, afirmó entonces.

Además de haber recibido numerosas condecoraciones en Perú y más de treinta países, así como doctorados “honoris causa” de medio centenar de universidades, recibió premios como el Príncipe de Asturias a la Cooperación Iberoamericana (España, 1987), el Premio Olof Palme (Suecia, 1988) y el Jawaharlal Nehru (India, 1989).

También ha sido autor de las obras “Manual de Derecho Diplomático” (1964), “Orden o Anarquía” (1992), “Peregrinajes por la Paz” (1997) y “Memorias: recuerdos personales y políticos” (2012). En 2014 publicó “Los Andagoya”, su única novela.