Deuda bonaerense: ¿cuáles son los escenarios ante un posible default?

Si el viernes 31 no hay acuerdo con los tenedores del bono PB21 y una eventual extensión del plazo hasta el límite del 5 de febrero tampoco prospera, los acreedores de la Provincia podrían seguir al menos dos caminos para procurar el cobro de esa deuda.



Una de ellos sería la presentación de un reclamo judicial para intentar percibir los 250 millones de pesos por el vencimiento de capital que tiene que ver con ese título.



Pero hay una segundo opción que en la jerga de las finanzas se denomina “aceleración”. Consiste, básicamente, en que los tenedores del título reclamen no sólo el pago del vencimiento actual sino también del último cupón correspondiente al capital. Esto, es no sólo los 250 millones de dólares que deberían cobrar el 26 de este mes sino los 250 millones restantes.



Pero ese reclamo no es automático y requiere algunas exigencias. Un trámite, si se quiere, engorroso. En principio, esa estrategia debe reunir el menos al 25 por ciento del total de los bonistas, que deberían hacer un planteo formal ante el banco de Nueva York para que acelere el reclamo.



Pero la cuestión podría agravarse ante una eventual falta de acuerdo. Es que por el efecto de la “aceleración”, los tenedores de todos los bonos de deuda bonaerense podrían exigir el pago, aún de aquellos títulos que vencen más adelante.



Esta posibilidad se generaría ante el primer incumplimiento de la Provincia, en este caso, por el posible no pago de los 250 millones de dólares que vencen en los próximos días.



“Hay 7 mil millones de dólares nominados en moneda extranjera”, dicen en la administración de Axel Kicillof. Ante un eventual default, ese enorme volumen podría ser exigido por los acreedores.



Hay otra cuestión en danza y que tiene que ver con la denominada “cláusula de default cruzada”. Ocurre que muchos acreedores bonaerenses son al mismo tiempo tenedores de deuda de la Nación.



Y el posible default de los títulos bonaerense podría incidir sobre la negociación nacional que deberá encarar la Casa Rosada.