Confirman que el presidente de Paraguay tiene dengue, pero no lo internarán

El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, padece un cuadro de dengue, aunque se encuentra "estable, asintomático" y de momento se descarta su internación, confirmó hoy el ministro de Salud, Julio Mazzoleni.



La confirmación llegó después de que el mandatario se ausentara ayer de varias actividades prevista en su gira en Alto Paraná a raíz de una indisposición de salud no especificada que desató los rumores sobre un eventual caso de dengue.



Tras avisar que sentía dolores, mareos y fiebre, fue trasladado rápidamente en avión hasta la capital, Asunción, donde llegó alrededor del mediodía.



En una conferencia de prensa, Mazzoleni -que estuvo con él en los actos oficiales- informó que tras realizarle los análisis pertinentes se comprobó la existencia de la enfermedad.



Abdo Benítez tiene el serotipo 4 del dengue, una enfermedad transmitida a través del mosquito Aedes aegypti, reportaron hoy los medios locales.



Mazzoloeni aseguró que el gobernante "ya no tiene los síntomas de la enfermedad, pero que de igual forma guardará reposo por al menos dos días y cumplirá sus actividades oficiales en Mburuvicha Roga, la residencia presidencial, sin necesidad de internación".



“Está en muy buen estado general. Va a cumplir su agenda con restricciones. Está asintomático y vamos a estar controlándolo en estas 24 a 48 horas y, en base a su evolución, estará retomando sus funciones normales”, abundó el funcionario.



Mazzoleni resaltó que los efectos de la enfermedad varían en cada persona y destacó que el presidente “es un hombre muy sano que no toma ningún medicamento".



El ministro refirió además que la cartera a su cargo tiene stock de medicamentos para tratar el dengue por al menos tres meses más.



"Las notificaciones por posibles casos de la enfermedad suman unas 3.500 y se espera que este número se duplique próximamente. Los casos confirmados suman unos 1.800 y existen también dos fallecidos a causa del dengue", concluyó.