Villa Elisa: en un brutal asalto a un súper, encañonaron a una cajera embarazada

A las 9 de la noche del último miércoles el ritmo era intenso en un supermercado de Villa Elisa, donde 15 clientes hacían sus compras y 4 empleados trabajaban en diversos sectores del local.

Pero la escena cambió de repente para esas casi 20 personas que quedaron a merced de los dos muchachos que entraron con buzos y capuchas (a pesar de los 30 grados), atravesando el murmullo del local con gritos cargados de amenazas.

Fue en el “Supermarket” que está en la esquina de Arana y 26, donde los dos que entraron fueron directamente a tomar la plata que estaba en las dos cajas, el pánico generalizado de quienes fueron sorprendidos en una actividad tan rutinaria como comprar comida. Un tercer compinche los esperaba afuera, en una moto que no prometía demasiado.

“TODOS AL PISO”

Una de las personas que peor la pasó por este caso de inseguridad fue Maira Soto (26), una de las cajeras, porque fue una de las primeras en ser encañonada por uno de los ladrones que le exigía la entrega de la recaudación.

La joven, que está embarazada de 6 meses, contó ayer a este diario que apenas entraron “empezaron a amenazar con sus armas y a pedir la plata” del supermercado. En simultáneo, ordenaban a los gritos que “todos nos tiremos al piso”. En el video que registraron las cámaras de seguridad se ve claramente a uno de ellos tomando a una de las víctimas por el cuello, empujándola al suelo.

Esa directiva no fue acatada por varios de los presentes, aunque también, señaló Maira, “hubo algunos clientes que lograron irse y otros se refugiaron donde pudieron”, en el sector de carnicería, en el de fiambrería o entre las góndolas.

Los mismos videos confirman que el asalto duró unos pocos segundos. Y si no se quedaron más tiempo fue porque, a entender de la cajera, “una de las empleadas les tiró con un cajón de cerveza y eso, sumado a que el negocio estaba lleno de gente, los decidió a apurar la fuga”. Eso no evitó que tomaran toda la plata que había en una de las cajas, “que no era mucha -aclaró Maira-, ya que previamente se había sacado buena parte del dinero que había”.

La joven reveló que antes de escapar “le robaron a un cliente que estaba por entrar (al negocio) y al darse cuenta de lo que pasaba, intentó irse rápido. Pero no lo dejaron”. Es el tercer asalto en ese supermercado en más de 10 años.

A causa del tremendo susto que vivió, Maira comenzó a tener contracciones.

“Las tengo desde anoche (por el miércoles) por eso voy a hacerme atender para un control médico”, confirmó, apuntando que hay una imagen que no puede espantar de su memoria: “Cierro los ojos y sigo viendo el arma con la que me apuntaban”.